Szef ONZ Guterres przestrzega przed skutkami ocieplenia klimatycznego i wzywa do akcji

Liczba katastrof związanych z klimatem, pogodą i wodą wzrosła pięciokrotnie w ciągu ostatnich 50 lat - stwierdził we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Przestrzegł przed niebezpieczeństwem, wzywając przywódców światowych do natychmiastowych działań.

"Nasz klimat gwałtownie się ociepla. Powodzie, susze, fale upałów, ekstremalne burze i pożary stają się coraz gorsze, bijąc rekordy z coraz bardziej alarmującą częstotliwością. Fale upałów w Europie. Kolosalne powodzie w Pakistanie. Przedłużające się i dotkliwe susze w Chinach, Rogu Afryki i Stanach Zjednoczonych" - wyliczył szef ONZ argumentując, że nie ma w tych katastrofach nic naturalnego.

W nawiązaniu do nowego raportu klimatycznego ONZ przekonywał, że kataklizmy są ceną za uzależnienie ludzkości od paliw kopalnych. Dzienne straty w skali globalnej oszacował na ponad 200 mln dolarów.

"Tegoroczny raport +United in Science+ pokazuje, że wpływ klimatu zmierza w kierunku niezbadanych terytoriów zniszczenia. Jednak każdego roku podwajamy uzależnienie od paliw kopalnych, nawet jeśli objawy gwałtownie się pogarszają. Nawet jeśli znamy lekarstwo" - ocenił Guterres.

Przypomniał, że przywódcy światowi zobowiązali się w Porozumieniu Paryskim do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia i budowania odporności na zmiany klimatu. Zauważył jednak, że zgodnie z raportem jesteśmy daleko od osiągnięcia zakładanego celu, a najbardziej dotknięte są najbiedniejsze kraje i ludzie.

"To skandal, że kraje rozwinięte nie potraktowały poważnie kwestii adaptacji i zlekceważyły swoje zobowiązania do pomocy krajom rozwijającym się" - oświadczył sekretarz generalny ONZ.

Postulował, aby środki finansowe w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych wzrosły do 2030 roku co najmniej do 300 mld dolarów rocznie. Wzywał do rewolucji w zakresie energii odnawialnej, aby drastycznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Obecną nie poddaną restrykcjom politykę w zakresie paliw kopalnych nazwał "receptą na trwały chaos klimatyczny i cierpienie".

"Musimy zjednoczyć się idąc za wskazaniami nauki. Musimy przekuć obietnice w działania. Teraz" - nawoływał Guterres.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski