Szef ONZ: w wojnie na Ukrainie tysiące ludzi zostało zabitych i rannych, a skutki są odczuwalne daleko poza nią

Tysiące cywilów, w tym setki dzieci, zostało zabitych i rannych na Ukrainie; konsekwencje tej bezsensownej wojny są odczuwalne daleko poza Ukrainą – oświadczył w środę sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W czasie posiedzenia poświęconego Ukrainie nawiązał do niszczycielskiego okresu sześciu miesięcy od rozpoczęcia (24 lutego) inwazji przez Rosję. Zwrócił uwagę na poważne naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

"Wraz z nadejściem zimy potrzeby humanitarne gwałtownie rosną, a miliony ludzi potrzebują pomocy i ochrony. (…) Konieczne jest, aby organizacje humanitarne na Ukrainie miały bezpieczny i nieograniczony dostęp do wszystkich potrzebujących pomocy, bez względu na ich miejsce zamieszkania" - podkreślił sekretarz generalny ONZ.

Wskazał na globalny kryzys, łączący się z wzrostem wysokich już cen żywności, nawozów i paliw, co może doprowadzić kolejne miliony ludzi do skrajnego ubóstwa. Wiązał z tym pojawienie się nowych wyzwań humanitarnych.

W tym kontekście Guterres mówił o znaczeniu "Inicjatywy na rzecz bezpiecznego transportu zboża i artykułów spożywczych z ukraińskich portów". Jego zdaniem przebiega to pomyślnie, dziesiątki statków wypływają z portów ukraińskich, załadowano dotąd ponad 720 tys. ton metrycznych zboża i innych produktów żywnościowych.

"Nawet jeśli w ograniczonym zakresie, to dzięki inicjatywie powoli ożywa sparaliżowany od miesięcy port w Odessie. Jesteśmy świadkami potężnego dowodu na to, co można osiągnąć nawet w najbardziej niszczycielskich okolicznościach, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy ludzi" - ocenił szef ONZ.

Jak przyznał, mimo postępu na froncie humanitarnym, walki na Ukrainie nie wykazują oznak zakończenia. Ostrzegał przed nowymi obszarami potencjalnie niebezpiecznej eskalacji. Wyraził zaniepokojenie zwłaszcza sytuacją Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy, gdzie każda eskalacja sytuacji może doprowadzić do samozniszczenia.

Przypomniał też o obozie w Ołeniwce. Zginęło tam w wybuchu 53 ukraińskich jeńców wojennych. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przypisuje winę za to Rosji.

"Światła ostrzegawcze migają. (…) Jestem do głębii zaniepokojony zarzutami dotyczącymi naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz naruszania i łamania praw człowieka w związku z konfliktem zbrojnym" - akcentował Guterres.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

