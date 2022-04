Szef ONZ wzywa do czterodniowego zawieszenia broni na Ukrainie

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił we wtorek rosyjską ofensywę we wschodniej Ukrainie i zaapelował o co najmniej czterodniową "humanitarną przerwę" w działaniach wojennych z okazji prawosławnej Wielkanocy.

"Proszę dziś o czterodniową przerwę humanitarną w Wielki Tydzień, od czwartku do niedzieli, aby umożliwić otwarcie szeregu korytarzy humanitarnych na Ukrainie" - powiedział szef ONZ.

Podkreślił, że zawieszenie walk służyłoby ewakuacji ludności cywilnej "z obszarów obecnych i spodziewanych konfrontacji" przy pomocy Czerwonego Krzyża oraz niesieniu pomocy humanitarnej "na najbardziej dotkniętych obszarach, takich jak Mariupol, Chersoń, Donieck i Ługańsk".

Guterres zaznaczył, że "ponad jedna trzecia" z 12 milionów ludzi potrzebujących pomocy humanitarnej na Ukrainie znajduje się w tych czterech miastach. "Spodziewamy się, że liczba ta osiągnie 15,7 mln, czyli 40 proc. Ukraińców, którzy nadal przebywają w kraju" - dodał.

"W tym roku prawosławny Wielki Tydzień jest obchodzony w cieniu wojny, która jest całkowitym zaprzeczeniem przesłania paschalnego", "czasu odnowy, zmartwychwstania i nadziei" - mówił Guterres, ponownie wzywając do dialogu między Rosjanami i Ukraińcami.

"Ta Pascha zbiega się z rosyjską ofensywą we wschodniej Ukrainie. Intensywna koncentracja sił i ognia czyni tę bitwę nieuchronnie bardziej brutalną, krwawą i destrukcyjną" - tłumaczył sekretarz generalny ONZ.