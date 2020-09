Szef ONZ zaniepokojony wznowieniem walk między Armenią a Azerbejdżanem

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest ogromnie zaniepokojony wznowieniem w niedzielę działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w strefie konfliktu o Górski Karabach.

"Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępia użycie siły i ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych oraz strat wśród ludności cywilnej" - stwierdził w poniedziałkowym oświadczeniu rzecznik ONZ Stéphane Dujarric.

Według doniesień prasowych już co najmniej 26 osób zginęło w najgorszej od czterech lat eskalacji konfliktu między dwiema byłymi republikami sowieckimi. Jak podkreślają źródła ONZ zwiększa to obawy o niestabilność na Kaukazie Południowym, regionie, który zapewnia kluczowe szlaki tranzytu gazu i ropy na światowe rynki.

"Sekretarz generalny zdecydowanie wzywa strony do natychmiastowego zaprzestania walki, złagodzenia napięć i niezwłocznego powrotu do konstruktywnych negocjacji" - powiadomił Dujarric, dodając, że szef ONZ będzie rozmawiał zarówno z prezydentem Azerbejdżanu, jak i premierem Armenii.

Sekretarz generalny potwierdza swoje pełne poparcie dla ważnej roli współprzewodniczących Grupy Mińskiej (Rosja, Francja i Stany Zjednoczone) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Wzywa strony do ścisłej współpracy z OBWE w celu pilnego wznowienia dialogu bez warunków wstępnych.

ONZ przypomina, że Armenia oskarżyła Azerbejdżan o przeprowadzanie ataków powietrznych i artyleryjskich na region Górskiego Karabachu.

Obydwa kraje walczyły w regionie przez sześć lat, aż do rozejmu w 1994 roku. Przez lata, w tym w lipcu, obwiniały się nawzajem o naruszenie postanowień zawieszenia broni w enklawie i wzdłuż granicy. W ostatnich miesiącach w walkach zginęło kilkunastu żołnierzy i cywilów.

Także Stany Zjednoczone wezwały obydwa kraje do zakończenia działań wojennych. Rzeczniczka Departamentu Stanu Morgan Ortagus wydała w niedzielę oświadczenie, w którym stwierdziła, że USA "z całą mocą potępiają eskalację przemocy". Waszyngton apelował do stron o współpracę ze współprzewodniczącymi Grupy Mińskiej "w celu jak najszybszego powrotu do merytorycznych negocjacji".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski