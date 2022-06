Szef parlamentu Ukrainy: każdy dzień zwłoki w dostawach ciężkiej broni to 100 zabitych żołnierzy i 500 rannych

Cena za każdy dzień zwłoki w dostawie broni ciężkiej i czołgów jest szalona, to 100 zabitych ukraińskich żołnierzy i 500 rannych - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk w wywiadzie opublikowanym w niedzielę na portalu dziennika "Welt".

"Przybyłem (z wizytą do Niemiec - PAP), aby zapewnić Ukrainie wsparcie Berlina w naszych europejskich aspiracjach i w obronie naszego kraju. Jest ono dla nas bardzo ważne" - podkreślił Stefanczuk, który w piątek podczas spotkania w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem zaprosił go do Kijowa i wystąpienia na forum ukraińskiego parlamentu.

Jak zaznaczył, Ukrainie zależy na tym, aby także "sceptyczni politycy niemieccy jednym głosem mówili, że Ukraina musi wygrać, bo wtedy zwycięży Europa". "Droga do tego zwycięstwa nie jest łatwa", a pierwszym etapem byłby powrót do granic ukraińskich z 24 lutego - dodał.

Aby to osiągnąć, potrzebna jest pomoc wszystkich krajów wspierających Ukrainę - szczególnie Niemiec, które ogłosiły ważne decyzji dotyczące dostaw broni. "Czekamy na nie (dostawy - PAP) i mamy nadzieję, że broń trafi do nas zgodnie ze znaną niemiecką punktualnością, tak szybko, jak to możliwe i w takim stopniu, w jakim jest nam potrzebna do zwycięstwa" - powiedział Stefanczuk.

Dostawy ciężkiej broni i czołgów ocenił jako kluczowe. "Wiele razy powtarzałem, że cena każdego dnia zwłoki jest szalona: każdego dnia ginie stu żołnierzy, a pięciuset zostaje rannych. Im szybciej uzyskamy broń, tym szybciej z niej skorzystamy, zmienimy bieg wojny i odniesiemy zwycięstwo" - wyjaśnił.

W jego ocenie proponowana przez Niemcy w ramach wymian z krajami trzecimi broń sowiecka nie zapewni Ukrainie dużej przewagi w działaniach bojowych. "Dlatego jest dla nas bardzo ważne, byśmy (…) otrzymali przede wszystkim nowoczesną technologię, która da nam szansę na znaczące zmiany w taktyce i strategii wojskowej" - podkreślił Stefanczuk.

Jak wyjaśnił, obsługa nowoczesnego sprzętu nie jest dla ukraińskich żołnierzy problemem. "Zapytałem naszych chłopców, którzy otrzymali broń z Wielkiej Brytanii, jak udało im się tak szybko ją opanować. Powiedzieli mi, że oglądali filmiki na YouTube'ie. Nasza armia szybko się uczy" - zaznaczył przewodniczący Rady Najwyższej.

"Ukraina bardzo aktywnie się broni, ale trzeba przyznać, że armia rosyjska odniosła pewne taktyczne sukcesy. To podkreśla też potrzebę wsparcia Ukrainy bronią. (…) Armia rosyjska jest jak rdza. Rozprzestrzenia się powoli, usuwasz ją, a ona wraca" - mówi Stefanczuk.