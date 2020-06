Szef PE: mam nadzieję, że od września europarlament wróci do Strasburga

Szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli ma nadzieję, że od września europosłowie ponownie będą mogli zbierać się na sesje plenarne w Strasburgu. Siedziba PE w Alzacji przestała być wykorzystywana by ograniczyć możliwość zakażenia się koronawirusem.

Eurodeputowani, poza przerwą wakacyjną, co najmniej raz w miesiącu spotykają się na czterodniowe posiedzenia w Strasburgu. Choć wielu z nich narzeka na utrudnienia w związku z dojazdami, to obrady we francuskim mieście są zapisane w traktacie i bez jego zmiany nie ma możliwości, by zrezygnować z tej tradycji.

Dopiero koronawirus sprawił, że kierownictwo PE zdecydowało, iż nie będzie comiesięcznego przewożenia wszystkich dokumentów, asystentów i pracowników z Brukseli do Strasburga ze względu na ryzyko zakażenia się SARS-Cov-2. Od marca, ci europosłowie, którzy chcą, pracują zdalnie. W ostatnim czasie pojawia się ich więcej w Brukseli, gdzie odbywają się posiedzenia, ale wciąż jest to około 150 z 705 deputowanych.

"Chcemy wrócić do Strasburga. Myślę, że we wrześniu powinno to być możliwe, jeśli będą odpowiednie warunki" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Brukseli Sassoli.

"Mam nadzieję, że we wrześniu będzie można powrócić do normalnego funkcjonowania Parlamentu. Powrót do Strasburga byłby dla nas końcem tego wyjątkowego okresu" - dodał.

Jak podaje AFP Sassoli rozmawiał w tej sprawie z władzami francuskimi, m.in. z burmistrzem Strasburga, a także z sekretarz stanu ds. europejskich Amelie de Montchalin.

Dla Francji utrzymywanie siedziby PE w Strasburgu jest kwestią prestiżową, a dla samego Strasburga to niemałe dochody. W trakcie sesji ceny hoteli w tym niewielkim mieście idą mocno w górę. Na większy utarg mogą liczyć też restauratorzy, czy kawiarnie.

Budynek PE, choć nie odbywają się w nim sesje europarlamentu, nie stoi niewykorzystywany. Na czas pandemii został przekształcony w centrum, gdzie można przeprowadzać do 2 tys. testów na koronawirusa dziennie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka