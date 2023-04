Szef Penatgonu Austin w Sztokholmie: USA liczą na to, że Szwecja wejdzie do NATO jeszcze przed lipcowym szczytem w Wilnie

USA liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie, zaplanowanym na 11-12 lipca - oświadczył minister obrony USA Lloyd Austin w środę podczas wizyty w Sztokholmie. Jego szwedzki odpowiednik Pal Jonson wyraził podobną nadzieję.

"Zachęcamy naszych sojuszników, Turcję i Węgry, do tego, by ratyfikowały przyjęcie Szwecji do NATO tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył Austin podczas konferencji prasowej.

Te dwa państwa są ostatnimi członkami Sojuszu, których parlamenty jeszcze nie ratyfikowały akcesji Szwecji. Do przyjęcia Sztokholmu potrzeba jest zgoda wszystkich sojuszników.