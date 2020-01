Szef Pentagonu o liście ws. wycofania się z Iraku: nie wiem, co to jest

Nie podjęliśmy decyzji o wyjściu z Iraku - powiedział w poniedziałek szef Pentagonu Mark Esper. Dodał, że USA nie mają w tej chwili planów, by się wycofać, a on "nie wie co to za list", do którego dostęp uzyskały media i zinterpretowały jako oświadczenie o wyjściu z Iraku.

Informacje, że wojskowa koalicja pod wodzą USA planuje taki krok, podały wcześniej Reuters i AFP, powołując się na list amerykańskiego dowództwa.

"Nie wiem co to za list... Próbujemy dowiedzieć się skąd to pochodzi, co to jest" - stwierdził pytany przez dziennikarzy o ten dokument szef Pentagonu.

"Ale nie podjęto decyzji o wyjściu z Iraku. Kropka" - dodał, cytowany przez Reutera.