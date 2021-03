Szef Pentagonu: sojusznicy USA powinni odejść od rosyjskiego sprzętu, aby uniknąć sankcji

Minister obrony USA Lloyd Austin oświadczył w sobotę w Nowym Delhi, gdzie rozmawiał z szefem resortu obrony Indii Rajnathem Singhiem, że sojusznicy i partnerzy Stanów Zjednoczonych powinni odchodzić od rosyjskiego sprzętu wojskowego, jeśli chcą uniknąć amerykańskich sankcji.

Austin wspomniał o tym w kontekście planowanego przez Indie zakupu rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400.

"Z pewnością zachęcamy wszystkich naszych sojuszników, naszych partnerów, aby odeszli od rosyjskiego sprzętu (...) i naprawdę unikali wszelkiego rodzaju zakupów, które spowodowałyby sankcje z naszej strony" - powiedział Austin dziennikarzom w New Delhi.

Dodał, że S-400 nie zostały dostarczone do Indii, więc nie rozmawiano o możliwości nałożenia sankcji.

Stany Zjednoczone w zeszłym roku nałożyły sankcje na Turcję za zakup S-400.

W 2019 roku Indie dokonały wstępnej wpłaty w wysokości 800 mln dolarów na zakup systemu z Rosji, a pierwsza dostawa jest spodziewana jeszcze w tym roku.

Podczas tygodniowej podróży, pierwszej zagranicznej od czasu objęcia urzędu 22 stycznia, Austin odwiedził już Tokio i Seul. W Delhi pozostanie do niedzieli. Agencje przypominają, że podróż szefa Pentagonu do Japonii, Korei Południowej i Indii, to element polityki zagranicznej nowej amerykańskiej administracji, obliczonej na zacieśnienie sojuszy wymierzonych w coraz bardziej asertywne Chiny.