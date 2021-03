Szef polskiej dyplomacji: w Brukseli rozmowy ministerialne o przyszłości NATO

Dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o przyszłości NATO, starali się opracować to, jak połączyć bezpieczeństwo państw sojuszniczych z jego jednością i polityczną stabilnością - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, wchodząc do kwatery głównej Sojuszu.

We wtorek w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO.

"Dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o przyszłości Sojuszu po rekomendacjach sekretarza generalnego NATO (Jensa Stoltenberga). Zaangażujemy się w proces NATO 2030 i będziemy starali się opracować, jak połączyć bezpieczeństwo państw sojuszniczych z jednością i polityczną stabilnością" - powiedział.

Dodał, że rekomendacje, które zostaną opracowane, trafią na tegoroczny szczyt NATO.

"Inną kwestią, o której będziemy dyskutować, jest sąsiedztwo Sojuszu, szczególnie jeśli chodzi o środowisko bezpieczeństwa w Iraku i Afganistanie. Będziemy rozmawiać o postępach procesu pokojowego w Afganistanie i przyszłości naszego zaangażowania (w tym kraju)" - powiedział.

Dodał, że tematem będą także szczepienia pracowników kwatery głównej NATO, które przeprowadzi Polska. "Polska jest gotowa do realizacji tego celu, ponieważ mamy do dyspozycji personel i szczepionki. Jesteśmy gotowi do szczepienia kwatery głównej NATO, aby zapewnić ciągłość pracy, także w kontekście przygotowań do szczytu" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński