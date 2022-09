Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej: mobilizacja w Rosji to wyraz strachu i niepewności

Mobilizacja w Rosji nie zmieni oblicza wojny na Ukrainie; to wyraz strachu i niepewności – uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jego zdaniem Putin przyznał się właśnie do tego, że jest agresorem.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w środę częściową mobilizację, która ma rozpocząć się jeszcze tego dnia i objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Według ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu mobilizacja obejmie ok. 300 tys. osób.

Zdaniem ministra Kumocha w przemówieniu Putina słychać strach i niepewność. "Putin zdaje sobie sprawę, że do tego momentu wojnę na Ukrainie przegrał. Gra va banque" - powiedział Kumoch na briefingu w Nowym Jorku.

"Tak naprawdę przyznaje się do tego, że jest agresorem, bo skoro mobilizuje ludzi ze wszystkich zakątków Rosji to znaczy, że dotychczasowej armii zawodowej mu nie wystarczyło. Skoro przeprowadza mobilizację to znaczy, że mobilizuje się na wojnę, a nie na specjalną operację. Widać, jak sam zabrnął w swoje kłamstwa" - ocenił prezydencki minister.

Jego zdaniem żadne zwiększenie sił rosyjskich nie zmieni oblicza tej wojny, bo Ukraińcy są zdeterminowani.

Kumoch mówił też, że próba przeprowadzenia mobilizacji w Rosji jest mieczem obusiecznym. "Putin zobaczy za chwilę, czy na pewno cały jego naród chce wojny i czy na pewno cały naród gotów jest służyć jako mięso armatnie. Mam nadzieję, że wielu Rosjan powie bardzo jasno temu +nie+" - dodał.

Szef BPM odniósł się także do gróźb użycia broni nuklearnej przez Rosję. Jak mówił, tylko osoby, które się boją używają takich gróźb. "My nie możemy się bać Rosji. A fakt, że Rosja używa słowa tabu w polityce międzynarodowej, w polityce bezpieczeństwa, to znaczy, że sobie nie radzi. To jest zdradzanie paniki" - ocenił.

Wskazywał, że broń nuklearna może wywołać szkody nie tylko w państwie zaatakowanym, ale także w samej Rosji. "Pamiętamy, jak tragedia czarnobylska spowodowała panikę w całym Związku Sowieckim. Jeżeli Putin chce zrobić coś takiego, co przyspieszyło kiedyś upadek Związku Sowieckiego to będzie znaczyło, że przechodzi do historii jako szaleniec. Grozi mu również to, że ludzie w jego otoczeniu nie będą chcieli z nim pójść" - mówił Kumoch.

Z Nowego Jorku Aleksandra Rebelińska