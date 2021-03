Szef Rady Europejskiej: jestem przekonany, że będziemy w stanie zwiększyć produkcję szczepionek

Jestem przekonany, że będziemy w stanie zwiększyć produkcję szczepionek przeciw Covid-19 i udostępnić je we wszystkich krajach członkowskich UE – oznajmił w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Szef Rady wziął udział w debacie z członkami Europejskiego Komitetu Regionów, unijnego organu doradczego, w którym zasiadają samorządowcy ze wszystkich 27 krajów UE.

Odnosząc się do pytania marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla o prawdopodobieństwo zwiększenia produkcji szczepionek, Michel ocenił, że jest to możliwe.

"Wczoraj miałem okazję o tym porozmawiać z Thierrym Bretonem (unijnym komisarzem ds. rynku wewnętrznego - PAP ) i jestem przekonany w oparciu o tę rozmowę, że będziemy w stanie zwiększyć wolumen produkcji i te wyprodukowane już dawki szczepionki udostępnić we wszystkich krajach członkowskich" - podkreślił Michel.

"Będę bronił działań Unii Europejskiej w tym zakresie (szczepień - PAP), zdając sobie sprawę, że nie wszystko jest idealne, ale obrane kierunki działań pozwolą nam realizować nadrzędny cel" - przekonywał.

Zdaniem Belga siła Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, "która już rok temu przejęła inicjatywę", tkwi w zorganizowaniu ogromnej konferencji w sprawie bezprecedensowego w historii świata finansowania uczonych, aby w czasie krótszym niż rok opracowali bezpieczną szczepionkę.

"To było mniej niż jeden rok, a przecież szczepionki opracowuje się nawet 10 lat" - zaznaczył.

Michel zwrócił też uwagę, że technologie, które są wykorzystywane w szczepionkach, zostały opracowane w Europie - pierwsza w historii szczepionka RNA jest wynalazkiem europejskim. Zaznaczył ponadto, że to w Unii Europejskiej produkowana jest większość szczepionek.

Marszałek województwa podkarpackiego podczas debaty z szefem Rady Europejskiej zwrócił uwagę, że samorządy podejmują szereg działań związanych ze szczepieniami, takich jak organizacja szpitali, punktów szczepień czy dowóz osób starszych na zastrzyki.

"Włączyliśmy się w Narodowy Program Szczepień, w europejski program szczepień, ale chcieliśmy zwrócić uwagę, że trudno jest zaakceptować, wytłumaczyć kwestię braku szczepionek. Moce mamy, dyspozycyjność w tym zakresie jest, a możliwości szczepień nie ma" - mówił Ortyl.

Komisja Europejska od kilku tygodni jest pod presją z powodu opóźnień w dostawach szczepionek do UE, a w efekcie wolnego tempa szczepień, przez co Unia w tej kwestii pozostaje w tyle za Izraelem, Wielką Brytanią czy USA. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła w środę w Brukseli, że UE może zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie szczepionek do krajów spoza Unii.