Szef SLD spotkał się w Brukseli z przewodniczącym PE

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty spotkał się w środę w Brukseli z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii klimatycznych, migracji i praworządności.

W spotkaniu wziął też udział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i inni parlamentarzyści. Politycy rozmawiali również z szefową grupy Socjalistów i Demokratów w PE Iratxe Garcią Perez.

Czarzasty wskazał, że poza sprawami dotyczącymi socjaldemokracji w rozmowach poruszano m.in. kwestie klimatu. "Niestety, wysłuchaliśmy z różnych stron wiele niepochlebnych zdań na temat stanowiska naszego rządu oraz nieuczestniczenia Polski w programie, który po pierwsze da pieniądze na zmiany, na zabezpieczenie Europy przed zmianami klimatycznymi, a po drugie wyczuwamy atmosferę zdziwienia wobec stanowiska polskiego rządu" - powiedział na konferencji prasowej w PE.

Drugim tematem była, jak wskazał, kwestia rządów prawa. "PiS można się pokłonić za jedną rzecz. Doprowadziliście do tego, że gdzie nie pojedziemy, tam się musimy w waszym imieniu tłumaczyć. Tłumaczymy się nie tyle w waszym imieniu, ile bronimy Polek i Polaków przed tym, co cała Europa określa jednoznacznie jako łamanie praworządności, konstytucji i zasad w Polsce" - powiedział.

Dodał, że rozmowy dotyczyły też migracji. "Na posiedzeniu grupy wyszliśmy z inicjatywą stworzenia bardzo jasnych zasad regulujących ruch uchodźców w ramach Europy, gdyż tylko naiwni mogą twierdzić, że ten problem wystąpi wszędzie poza Polską. Nie wystąpi. (...) To dotyczy kobiet, dotyczy dzieci, które nie mają rodzin, grup, które każdy przyzwoity człowiek bez względu na poglądy musi wesprzeć" - powiedział.

Szef Sojuszu dodał, że postuluje stworzenie jasnych kryteriów dotyczących migracji, "które nie będą nikogo dyskryminowały, ale również nie będą dopuszczały możliwości straszenia poszczególnych narodów i poszczególnych państw, prymitywnego straszenia uchodźcami".

"Dlatego, że to jest po prostu obrzydliwe. Jeśli te zasady, zasady przepływu uchodźców między granicami poszczególnych państw, zostaną jasno wypracowane dla wszystkich państw UE, to można to zrobić w sposób rozsądny, zgodny z wartościami humanistycznymi" - powiedział.

Gawkowski wskazał, że rozmowy w PE dotyczyły też budżetu UE na lata 2021-2027. "Lewica w Polsce, ale też nasze delegacje europarlamentarne, stoją na straży, że budżet powinien być bogatszy (...) Więcej pieniędzy dla Europy to więcej pieniędzy dla Polski" - powiedział.

Jak dodał, Europa powinna mieć wspólną strategię dotyczącą uchodźców, która będzie łączyła, a nie dzieliła. "Poruszyliśmy też kwestie walki z koronawirusem, bo to dzisiaj problem również europejski, tak jak całego świata" - powiedział, podkreślając, że koronawirus nie ominął też Polski. "To oznacza tylko, że jesteśmy częścią Europy. (...) Współpraca z państwami europejskimi, z zaangażowaniem Komisji Europejskiej, pozwoli na to, że będziemy mogli skuteczniej ten problem dla Europy zażegnać" - powiedział.

Czarzasty dodał, że parlamentarzyści dowiedzieli się, że Sassoli od dłuższego czasu bezskutecznie zabiega o przyjazd do Polski i spotkanie w polskim parlamencie. "Zadziwia mnie stanowisko pani marszałek Witek, związane z tym, żeby szefa PE do Polski w czasach, gdy jest tyle zagrożeń, tyle problemów, nie zaprosić. Uważam, że Sassoli powinien przyjechać do Polski" - powiedział.

Z Brukseli Łukasz Osiński