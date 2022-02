Szef SWAP: Wysłanie żołnierzy amerykańskich do Polski też owocem współdziałania Polonii z rządem RP

Zapowiedź przemieszczenia ok. 2 tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski to sukces wynikający także ze współdziałania Polonii z rządem RP. Jest to ważne w obliczu agresywnej polityki Putina – powiedział PAP szef Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) Tadeusz Antoniak.

"Podejmowane przy współpracy z rządem RP naciski członków Koalicji Polaków w Ameryce, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Klubów Gazety Polskiej, Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) jak też Reduty Dobrego Imienia na kongresmenów i senatorów z ich regionów w związku z agresywnym zachowaniem Rosji w stosunku do Ukrainy zaowocowały zdecydowaną polityką Waszyngtonu wobec prezydenta Putina. Jest to bardzo istotne także z punktu widzenia narodu polskiego" - ocenił Antoniak, który jest też wiceprezesem Koalicji Polaków w Ameryce.

Mówił, że akcja lobbystyczna amerykańskich Polaków obejmowała m.in. rozmowy i pisanie listów do członków Kongresu USA. Uczestniczyli także w różnych spotkaniach z ustawodawcami.

"Ostatnim tego przykładem był w niedzielę nasz udział w wiecu w Pensylwanii wzywającym Waszyngton do bardziej zmasowanej pomocy dla Ukrainy. Przybył tam republikański członek Izby Reprezentantów USA z Filadelfii Brian Fitzpatrick, który przyrzekał wsparcie w tej sprawie na Kapitolu. Był on wcześniej agentem FBI i rozumie powagę sytuacji" - wyjaśnił Antoniak.

Komplementował zdającego sobie sprawę z zagrożenia ze strony Kremla Fitzpatricka oraz jego wsparcie i lobbing na rzecz bezpieczeństwa Polski. Przypomniał, że stanowi to kontynuację działań na Kapitolu jego nieżyjącego już brata Michaela.

"Podobne wydarzenia miały miejsce także w innych stanach. Angażowaliśmy w misję obrony wschodniej flanki NATO parlamentarzystów niezależnie od ich politycznej orientacji - Republikanów i Demokratów. Postanowienie o wysłaniu amerykańskich wojsk jest jakby pierwszym, wymiernym i korzystnym dla Polski efektem tych działań" - podkreślił szef SWAP.

Według Antoniaka nie zostały jeszcze do końca zrealizowane takie kwestie jak sfinalizowanie możliwie szybko kontraktu na sprzedaż amerykańskich czołgów Abramsów, co w jego przekonaniu jest już raczej tylko formalnością. Zapowiedział, że Polonia także będzie tego pilnowała.

"Myślę, że przy okazji zostanie przyspieszona sprawa kontraktu na myśliwce F-35. W sytuacjach kryzysowych Ameryka, dbając o swoje interesy, będzie także brała pod uwagę nasze, polskie interesy militarne i związane z bezpieczeństwem. Jesteśmy zadowoleni z tych działań prezydenta Bidena, a także wsparcia senatorów i kongresmenów na waszyngtońskim Kapitolu" - mówił wiceprezes Koalicji.

Antoniak dodał, że w kontekście coraz bardziej agresywnych poczynań Putina, wysłanie amerykańskich wojsk przyczyni się m.in. do wzmocnienia przesmyku suwalskiego i zademonstrowanie, że państwa NATO w oparciu o artykuł 5 są solidarne i zgodne w razie napaści do obrony wszystkich stron Traktatu Północnoatlantyckiego. W jego opinii występują pewne problemy z Niemcami, ale pozostali członkowie NATO wykazują duże zaangażowanie w celu przełamania patu związanego z postawą Moskwy.

"Skuteczną polityką wobec Rosji są tylko zdecydowane, skoordynowane, mocne i pokazujące, że się nie dajemy działania w ramach NATO. Miejmy nadzieję, że przyniesie to skutki, a jeśli nie, trzeba będzie przywołać jeszcze inne środki. Musimy też jako Polonia reagować na to zależnie od rozwoju wydarzeń" - konkludował Antoniak.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski