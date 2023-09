Szef Sztabu Generalnego WP gen. Andrzejczak dla Ukrinformu: chcielibyśmy, żeby każdy kraj przekazał Ukrainie tyle broni, co Polska

W mojej ocenie UE, NATO i cała zachodnia cywilizacja mogą i powinny zrobić więcej dla Ukrainy, żeby nie dać Rosji czasu; dlatego chcielibyśmy, żeby każdy kraj przekazał Ukrainie tyle broni, co Polska - oznajmił w wywiadzie dla ukraińskiej agencji Ukrinform szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak.

W opinii generała ukraińska kontrofensywa w obwodach zaporoskim i donieckim przebiega w mozolny sposób, ponieważ przeciwnik "od setek lat stosuje te same standardy, szczególnie bardzo brutalne podejście do kwestii wojskowych".

"Rosjanie bardzo mocno okopali się (w obwodzie zaporoskim), dlatego - z taktycznego punktu widzenia - Ukraińcy stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Niemniej, morale (waszych) żołnierzy jest godne podziwu" - podkreślił Andrzejczak, który rozmawiał z Ukrinformem podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"Ukraina walczy z Rosją, czyli nie z jakimś małym krajem czy tylko (najemniczą) Grupą Wagnera, lecz z potężną, silną armią wspieraną przez rosyjskie społeczeństwo. Ponadto ta armia posiada broń nuklearną. Dlatego chciałbym zapytać komentatorów (krytykujących kontrofensywę), czy gdyby byli na miejscu Ukraińców, przygotowaliby się lepiej i osiągnęli większy postęp? Zmieniłbym akcenty i wspierał Ukrainę, a nie recenzował i krytykował. Z ludzkiego punktu widzenia jest to niemoralne" - zauważył szef Sztabu Generalnego WP.

Jak dodał, wypowiadając się na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie zawsze należy pamiętać o szerszym kontekście politycznym tego konfliktu.

"Zanim odpowiemy na pytanie, dokąd przeniesiono ten czy inny batalion i brygadę, powinniśmy zadać sobie znacznie poważniejsze pytania, ponieważ wojna jest sprawą polityczną. (...) Nie jestem politykiem, lecz wojskowym i realizuję powierzone mi zadania. Prezydent i premier Polski wyrażają (jednak) jasno nasze poparcie dla Ukrainy. Dlatego staramy się być przykładem dla innych krajów, ponieważ razem możemy więcej. (...) To wojna na zasoby, na wzajemne wyniszczenie. (...) Dla Ukrainy to wojna o wszystko, ale dla nas, Polaków - również" - podkreślił Andrzejczak.

Generał zaznaczył, że Polska zainwestowała bardzo wiele we wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy, przekazując temu państwu m.in. czołgi, amunicję i zasoby medyczne. "Biorąc pod uwagę fakt, że również jesteśmy państwem przyfrontowym, cena dostarczenia tego uzbrojenia jest w naszym przypadku znacząco wyższa, niż w przypadku innych krajów Europy" - zauważył.

W ocenie szefa Sztabu Generalnego wojna obronna Ukrainy przeciwko Rosji ma charakter cywilizacyjny i globalny, co oznacza, że strona ukraińska "musi zwyciężyć i nie należy w ogóle dopuszczać do siebie innego scenariusza".

"Rosjanie mają inne standardy dotyczące strat, rezerwistów, wysyłania na front czołgów z lat 60. XX wieku. Korumpują cały świat, żeby uzyskać technologie, których im brakuje. Jest to nieporównywalne z tym, co robimy my" - oznajmił rozmówca Ukrinformu.

"Jeśli stracimy Ukrainę, wepchniemy Białoruś w objęcia Moskwy. Jeśli stracimy Ukrainę i Białoruś, stracimy wiarę w siebie jako Sojusz Północnoatlantycki i cywilizacja zachodnia. A Chiny to wszystko obserwują. Dlatego jest to sprawa globalna. Wojna na Ukrainie nie jest konfliktem lokalnym, ale najważniejszą wojną o znaczeniu światowym" - zakończył generał Andrzejczak.