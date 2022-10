Szef ukraińskiego banku centralnego podał się do dymisji. W tle konflikt

Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Kyryło Szewczenko podał się we wtorek do dymisji. Oficjalnie przyczyną rezygnacji ma być zły stan zdrowia. Według ukraińskich mediów szef NBU pozostawał ostatnio w konflikcie z ministerstwem finansów.

O swej dymisji z powodów zdrowotnych Szewczenko powiadomił osobiście w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NBU.

Portal Europejska Prawda, który powołując się na źródła poinformował o dymisji Szewczenki jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem, przypomina, że NBU i ministerstwo finansów miały odmienne stanowiska na temat wielkości emisji hrywny w czasie rosyjskiej inwazji.

"Ostatnio pomiędzy Bankiem Narodowym a ministerstwem finansów toczyła się publiczna dyskusja na temat skali +drukowania+ hrywny" - twierdzi Europejska Prawda.

"Regulator nalegał, by skalę emisji zmniejszyć, by nie tworzyć zagrożenia wzrostu inflacji. W tym celu przekonywano resort finansów, by zwiększył oprocentowanie obligacji rządowych" - poinformował portal.







