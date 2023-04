Szef ukraińskiej dyplomacji: NATO powinno odgrywać większą rolę w sferze bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego

NATO powinno odgrywać większą rolę w sferze bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego i zintegrować obronę powietrzną Ukrainy z obroną członków sojuszu - powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który przemawiał za pośrednictwem łącza wideo na konferencji w Bukareszcie, poświęconej bezpieczeństwu w tej części Europy.

"Morze Czarne ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy i aby była ona zorientowana na przyszłość" - powiedział Kułeba. "Niestety, jest to również przykład tego, w jaki sposób może nastąpić szybkie pogorszenie sytuacji, jeśli zaniedbuje się zagrożenia. Nadszedł czas, aby przekształcić Morze Czarne w to, czym stało się Morze Bałtyckie - w morze NATO" - dodał.

Ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego było ważnym odcinkiem frontu po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w ubiegłym roku - pisze Reuters. Morze to jest kluczowym szlakiem handlowym zarówno dla Moskwy jak i dla Kijowa w eksporcie zboża. Zablokowanie przez Rosję szlaków handlowych w 2022 roku groziło kryzysem żywnościowym na skalę globalną, jednak dzięki staraniom ONZ oraz pośrednictwu Turcji udało się zażegnać niebezpieczeństwo dzięki wypracowaniu tzw. umów zbożowych.

"Musimy wspólnie rozwiązać problem, jakim jest Rosja. Szczególnie popieram pomysły ekspertów, by zintegrować systemy obrony powietrznej Ukrainy z systemami członków NATO mających bazy nad Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim" - powiedział Kułeba.

Rosyjska Flota Czarnomorska ma swoją bazą na Krymie, półwyspie należącym de iure do Ukrainy, który jednak pozostaje od 2014 roku pod okupacją Rosji. Po inwazji zapoczątkowanej przez Rosję w lutym 2022 roku jej siły zajęły całe wybrzeże Morza Azowskiego, które łączy się z Morzem Czarnym. Postęp armii rosyjskiej w zdobywaniu Morza Czarnego udało się powstrzymać około 130 km na wschód od Odessy, głównego portowego miasta Ukrainy - przypomniał Reuters.

Na północy Europy poziom bezpieczeństwa zmienił się po złożeniu przez Szwecję i Finlandię wniosków o przyjęcie do NATO (Finlandia już stała się członkiem sojuszu), co spowodowało, że Rosja wkrótce jako jedyny kraj z dostępem do Bałtyku będzie pozostawać poza zachodnim sojuszem wojskowym. Agencja Reutera podkreśla, że pozytywne rozpatrzenie wniosków Ukrainy i Gruzji o przyjęcie do NATO spowodowałoby, że sytuacja na Morzu Czarnym byłaby analogiczna, ponieważ pozostałe państwa leżące nad tym morzem - Bułgaria, Rumunia i Turcja - należą do sojuszu.

Minister Kułeba powiedział podczas konferencji w Bukareszcie, że lipcowy szczyt NATO w Wilnie będzie okazją do zrobienia kroku naprzód w sprawie długo oczekiwanego członkostwa Ukrainy w NATO, a sojusz powinien "pokazać, że drzwi są nie tylko otwarte, ale że istnieje jasny plan, kiedy i na jakich zasadach Ukraina je przekroczy".