Szef UNHCR: straciliśmy kontakt z naszymi pracownikami w Mariupolu

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi powiedział w środę w wywiadzie dla CNN, że UNHCR stracił kontakt ze swymi pracownikami w Mariupolu. "Część z nich zdołała wydostać się (z miasta). Inni są tam nadal i nie możemy się z nimi skomunikować" - dodał.

Grandi zaapelował do Rosji o "prawdziwe zobowiązanie się" do zawieszenia walk w celu stworzenia korytarzy humanitarnych. Podkreślił, że dotarcie z pomocą do osób potrzebujących jest bardzo trudne i misje UNHCR nie są w stanie tego zrobić bez zapewnienia o bezpiecznym dostępie.

"Zdołaliśmy udzielić pomocy w Charkowie w ubiegłym tygodniu, ale żeby to zrobić potrzebujemy realnych zobowiązań, że nie będzie walk i potrzebujemy trochę czasu" - dodał Grandi.

Wcześniej w środę zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Joyce Msuya poinformowała, że w ciągu miesiąca Ukrainę opuściło łącznie 3,9 mln ludzi a 6,5 mln zostało wewnętrznymi uchodźcami.