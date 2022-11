Szef UNHCR Volker Tuerk: sytuacja w Iranie jest krytyczna

Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka (UNHCR) Volker Tuerk powiedział, że sytuacja w Iranie jest krytyczna, odnosząc się do zaostrzenia reakcji władz na protesty, w wyniku których w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zginęło kilkaset osób - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

"Wzywamy władze Iranu, by wysłuchały ludzi, dopominających się równości, godności i praw; wzywam, by nie używały niepotrzebnej lub nieproporcjonalnej siły do tłumienia protestów" - powiedział Tuerk na konferencji prasowej w Genewie.

Rada ONZ ds. praw człowieka poinformowała natomiast we wtorek, że w tym tygodniu zwoła pilne posiedzenie, na którym rozważone zostanie wszczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie krwawego tłumienia masowych protestów w Iranie. Trwają one od czasu śmierci 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, która 16 września zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w areszcie policji obyczajowej. Młoda kobieta została aresztowana za noszenie "niestosownego" hidżabu, który "niedostatecznie zakrywał jej włosy". Według danych agencji HRANA w protestach życie straciło już 410 osób, w tym 58 niepełnoletnich, a ponad 17 tysięcy aresztowano. Zginęło też ponad 50 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa - poinformowała agencja Reutera.

W poniedziałek CNN poinformowała, że dwie znane irańskie aktorki Hengameh Ghaziani i Katajun Riahi zostały aresztowane przez siły bezpieczeństwa po tym, jak okazały poparcie dla protestów, które ogarnęły kraj. Również w poniedziałek irańscy piłkarze nie zaśpiewali hymnu narodowego przed meczem z Anglią na mistrzostwach świata odbywających się w Katarze, w wyrazie solidarności z rodakami protestującymi w ich ojczyźnie.

We wtorek rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości Masud Setajeszi poinformował, że 40 obcokrajowców zostało aresztowanych podczas antyrządowych protestów - odnotowała agencja Reutera.