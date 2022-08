Szef unijnej dyplomacji: sytuacja na Ukrainie nie ulega poprawie

Szef dyplomacji UE Josep Borrell, który przewodniczy nieformalnemu posiedzeniu ministrów obrony państw unijnych w Pradze, powiedział we wtorek, że sytuacja na Ukrainie nie ulega poprawie w związku z rosyjską inwazją. „Ukraina potrzebuje naszego wsparcia, a my będziemy go udzielać” - zapewnił.

Borrell poinformował, że ministrowie będą dyskutować o pomyśle uruchomienia unijnej misji szkoleniowej dla armii ukraińskiej. W części spotkania będzie uczestniczył online minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Z Polski w obradach ma uczestniczyć wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Kwestia wojny na Ukrainie "to jest dla mnie najważniejsza część spotkania" - powiedział Borrell i dodał, że w Pradze będzie także dyskutowany problem pobudzenia europejskiego przemysłu obronnego. Szef unijnej dyplomacji ocenił, że zapasy uzbrojenia są w krajach UE na wyczerpaniu. Podkreślił jednak, że praskie spotkanie ma charakter nieformalny i ministrowie nie podejmują żadnych decyzji, ale mogą dojść do ogólnego porozumienia politycznego.

Minister obrony Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej, Jana Czernochova powiedziała przed rozpoczęciem spotkania, że tematem będzie także sytuacja w Afryce i w "innych miejscach, które Rosja próbuje zdestabilizować". W kontekście Afryki ministrowie omówią przyszłość misji szkoleniowej w Mali i dalsze zaangażowanie UE w tym regionie.

Z Pragi Piotr Górecki

