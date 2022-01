Szef węgierskiej dyplomacji: nie chcemy zimnej wojny ani konfliktu Wschód-Zachód

Węgry nie chcą nowej zimnej wojny ani konfliktu Wschód-Zachów i opowiadają się za przeanalizowaniem sankcji przeciw Rosji – oświadczył w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Nie chcemy nowej zimnej wojny. Okres zimnej wojny miał w Europie Środkowej tragiczne konsekwencje. Zmarnowaliśmy całe dziesięciolecia w życiu Węgrów i różnych pokoleń" - oznajmił Szijjarto, który przebywa w Brukseli, gdzie ministrowie spraw zagranicznych krajów UE mają spotkać się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Zaznaczył, ze Węgry nie chcą też paść ofiarą konfliktu Wschód-Zachód i wszyscy powinni respektować to życzenie.

"Jesteśmy przeciwni i odrzucamy wszystko, co zaostrza sytuację, nie życzymy sobie żadnej prowokacji i prosimy o zaprzestanie wywoływania histerii. Popieramy natomiast wszystko, co może przyczynić się do tego, by kwestie związane z bezpieczeństwem Europy Środkowej i Wschodniej zostały rozwiązane na drodze rozmów. Popieramy wysiłki dyplomatyczne i z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że w zeszłym tygodniu rosyjski i amerykański szef dyplomacji, Siergiej Ławrow i Antony Blinken osobiście ze sobą rozmawiali. Bardzo ich prosimy, aby także w przyszłości kontynuowali rozmowy zamiast wygłaszania komunikatów" - powiedział.

Zaapelował też do wszystkich, by nie wzbudzali zimnowojennej atmosfery, "by nie narażali naszej głowy, głowy Europy Środkowej".

Odnosząc się do sankcji przeciw Rosji, wyraził przekonanie, że nadszedł czas na "szczerą analizę i ocenę", która wykaże, na kogo i w jaki sposób wpłynęły dotychczasowe sankcje, jak ukształtowała się wymiana handlowa i współpraca gospodarcza z Rosją poszczególnych krajów w wyniku sankcji.

"Trzeba też zaznaczyć, że Europa Środkowa jest zależna od rosyjskich nośników energii. Taka jest sytuacja, czy się nam podoba, czy nie, a w powstaniu i utrzymywaniu takiej sytuacji ogromną rolę odgrywają ci, którzy teraz najgłośniej domagają się sankcji. Dlatego proszę, by wszyscy mieli na względzie kraje Europy Środkowej, gdy mówią o przyszłości tego zaostrzającego się czy zaostrzanego konfliktu Wschód-Zachód" - oświadczył.

