Szef węgierskiej dyplomacji o współpracy z Polską podczas pandemii koronawirusa

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto podziękował we wtorek polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi za pomoc LOT w transportowaniu do kraju Węgrów i powiedział, że obaj zapewnili się o solidarności także w sporach unijnych.

"Podziękowałem polskiemu koledze za to, że polskie narodowe linie lotnicze LOT pomogły przetransportować do domu w sumie 109 węgierskich obywateli. Tę współpracę z LOT i polskim rządem utrzymamy także w przyszłości. Współpracujemy na rzecz tego, by sprowadzić do domu nieco ponad 900 wciąż przebywających za granicą węgierskich obywateli" - powiedział Szijjarto w nagraniu wideo zamieszczonym na swoim profilu na Facebooku po wideokonferencji z Czaputowiczem.

Także polskie MSZ podało w komunikacie, że głównymi tematami rozmowy ministrów był rozwój współpracy dwustronnej w dobie pandemii COVID-19, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jej zwalczania. Podczas wideokonferencji cytowany w komunikacie Czaputowicz powiedział: "Polska i Węgry są sprawdzonymi partnerami także w trudnych momentach w historii. Wzajemne wsparcie jest kluczowe dla sukcesu naszych działań przeciwko pandemii".

Prezydent pojedzie na Węgry

"Oczywiście rozmawialiśmy też o sprawach unijnych. Doszliśmy do wniosku, że podczas walki z pandemią narodowe rozwiązania działają najlepiej i że w sporach dotyczących tzw. praworządności nasi europejscy przyjaciele stosują bardzo wyraźnie podwójne standardy, bowiem nas krytykują za to, że węgierska ustawa dotycząca koronawirusa umożliwia węgierskiemu rządowi skuteczne działanie, zaś Polaków niektórzy próbują nakłonić, by wprowadzili stan wyjątkowy, co umożliwiłoby odroczenie wyborów prezydenckich, co oczywiście jest w interesie polskiej opozycji" - powiedział Szijjarto.

Zaznaczył, że wraz z Czaputowiczem potwierdzili swoją solidarność także w tych kwestiach. "W tych obłudnych sporach europejskich my, Węgrzy i Polacy, nadal będziemy mogli na siebie liczyć" - oznajmił.

Epidemia sprawdzianem dla współpracy regionalnej

Rozmawiano także na temat współpracy regionalnej, w tym Inicjatywy Trójmorza i Partnerstwa Wschodniego. Szefowie dyplomacji obu państw zgodnie podkreślili znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej dla rozwoju całego regionu, dla którego epidemia koronawirusa jest istotnym sprawdzianem - dodało polskie MSZ.

Szijjarto podkreślił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej bardzo dobrze wypadają w zestawieniach dotyczących walki z pandemią. "Wnioski, jakie płyną dotąd z pandemii, wskazują, ze trzeba jeszcze zacieśnić współpracę wyszehradzką, rozszerzyć ją na nowe obszary, abyśmy także w nieoczekiwanych sytuacjach mogli jak najczęściej wspólnie działać i aby nasze narodowe odpowiedzi mogły być jak najlepsze" - oznajmił.