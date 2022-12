Szef WHO: 90 proc. światowej populacji odporna na Covid-19

Co najmniej 90 procent światowej populacji ma jakąś formę odporności na Covid-19 - powiedział w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mimo to szef WHO ostrzegł przed spadkiem czujności wobec koronawirusa.

"WHO szacuje, że co najmniej 90 procent światowej populacji ma obecnie jakąś formę odporności na wirusa SARS-CoV-2, czy to w wyniku wcześniejszej infekcji, czy szczepienia" - zakomunikował Tedros.

"Spadek czujności pozostawia jednak otwarte drzwi do pojawienia się nowego wariantu, który prawdopodobnie rozprzestrzeni się i wyprze dominujący obecnie wariant Omikron" - podkreślił Tedros podczas konferencji prasowej.

Szef WHO przestrzegł także przed pokusą przedwczesnego twierdzenia, że pandemia dobiegła końca. "Jeszcze tam nie jesteśmy" - powiedział i przypomniał, że w minionym tygodniu odnotowano ponad 8,5 tys. zgonów z powodu Covid-19. "To jest nie do zaakceptowania po trzech latach pandemii, kiedy mamy tyle narzędzi, by zapobiegać infekcjom i ratować życie" - powiedział Tedros.

"Luki w nadzorze, testowaniu, sekwencjonowaniu i szczepieniach nadal stwarzają idealne warunki do pojawienia się niepokojącego nowego wariantu, który może spowodować znaczną śmiertelność" - ostrzegł.

Według Tedrosa obecnie krąży ponad 500 odmian podrzędnych Omikronu, z których wszystkie są wysoce zaraźliwe i mają mutacje, które umożliwiają im łatwiejsze pokonywanie barier immunologicznych, chociaż powodują mniej poważne formy choroby niż poprzednie warianty.

W sumie do tej pory na całym świecie zgłoszono 640 mln zakażeń, a 6,6 mln osób zmarło. Jednak według WHO dane nie są pełne, a realna liczba zakażeń i zgonów może być znacznie większa.