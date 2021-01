Szef WHO gratuluje Bidenowi prezydenckiej inauguracji

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pogratulował w środę na Twitterze Joe Bidenowie zaprzysiężenia na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gratulacje otrzymała także wiceprezydent USA Kamala Harris.

"Gratulacje dla prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris z okazji ich dzisiejszej inauguracji. To będzie zdrowszy, sprawiedliwszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony świat" - napisał Tedros.

Biden wcześniej zapowiedział, że unieważni decyzję USA o wyjściu z WHO, podjętą w lipcu zeszłego roku przez jego poprzednika Donalda Trumpa.

W kwietniu ub.r. Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO), do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Wcześniej USA były płatnikiem największych składek na WHO.