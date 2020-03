Szef WHO: koronawirus zabija 3,4 proc. zakażonych

Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyjaśnił, że jest to odsetek wyższy niż w przypadku grypy sezonowej, której śmiertelność wynosi 1 proc.

"Wirus Covid-19 rozprzestrzenia się mniej skutecznie niż grypa, proces jego rozprzestrzeniania nie wydaje się być napędzany przez osoby, które nie są chore. Powoduje jednak cięższą chorobę niż grypa, tym bardziej, że nie ma jeszcze szczepionek lub środków terapeutycznych" - powiedział Tedros na konferencji prasowej w Genewie.

Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do około 90 tys.