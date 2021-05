Szef WHO: w starciach między Izraelem a Hamasem konieczna jest ochrona infrastruktury medycznej

Ochrona infrastruktury medycznej i personelu medycznego jest „koniecznością w każdych okolicznościach” - oświadczył w poniedziałek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w pierwszym komentarzu na temat działań wojennych między izraelską armią a Hamasem.

"Konieczne jest pełne przestrzeganie międzynarodowych standardów humanitarnych. Wzywam przywódców wszystkich stron do szanowania tych zasadniczych praw" - powiedział Tedros podczas odbywającej się co dwa tygodnie wirtualnej konferencji prasowej WHO w Genewie.

Zwrócił uwagę, że "obecna eskalacja konfliktu spowodowała dziesiątki incydentów z udziałem pracowników służby zdrowia i infrastruktury medycznej, a testy i szczepienia przeciwko Covid-19 zostały poważnie zahamowane, co stanowi zagrożenie dla zdrowia całego świata".

"WHO nadal pracuje i przez lata współpracowała ze wszystkimi podmiotami sektora zdrowia w Izraelu i Palestynie i bardzo dobrze pracowała, usiłując zbliżyć obie strony do siebie w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania" - powiedział z kolei ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO Mike Ryan.

"Wszystkie ataki na wszystko to, co dotyczy zdrowia, muszą zostać natychmiast przerwane", a dostęp do opieki "musi być zagwarantowany" - podkreślił.

Jak pisze agencja AFP, od 10 maja zabitych zostało w atakach lotnictwa izraelskiego 200 Palestyńczyków, w tym co najmniej 59 dzieci, a ponad 1300 osób zostało rannych.

W niedzielę zginęło 42 Palestyńczyków, w tym co najmniej 8 dzieci i dwóch lekarzy.

Po stronie izraelskiej, w wyniku serii ataków rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy na Izrael, zginęło 10 osób, w tym dziecko. 294 osoby zostały ranne.