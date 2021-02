Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek na Covid-19

„Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek. Nasz świat nie odrodzi się wystarczająco szybko bez kapitału szczepionkowego, to jasne” - powiedział w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kraje poszukujące dawek szczepionki COVID-19 zawierają oddzielne umowy z firmami farmaceutycznymi, co zagraża dostawom dla globalnego programu COVAX dla krajów biednych i o średnich dochodach, poinformowała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia.

"Obecnie niektóre kraje nadal poszukują dostaw, które mogą zagrozić planowi dystrybucji szczepionek w ramach COVAX. Bez wątpienia" - powiedział podczas konferencji starszy doradca WHO, Bruce Aylward.

WHO od dawna wzywa bogate kraje do zapewnienia sprawiedliwego podziału szczepionek. Globalna organizacja jest jednym z liderów COVAX, programu, którego celem jest dostarczenie w tym roku 1,3 miliarda dawek szczepionek krajom ubogim i o średnich dochodach. Ale do tej pory COVAX rozwija się powoli.

"Zrobiliśmy ogromny postęp. Ale jest on kruchy. Musimy przyspieszyć dostawy i dystrybucję szczepionek COVID-19, a nie możemy tego zrobić, jeśli niektóre kraje nadal będą zwracać się bezpośrednio do firm produkujących szczepionki, na które liczy COVAX".

"Działania te osłabiają COVAX i pozbawiają pracowników służby zdrowia i osoby w trudnej sytuacji na całym świecie szczepionek ratujących życie".

Tedros wezwał również kraje do zniesienia przepisów dotyczących własności intelektualnej, aby umożliwić innym krajom szybsze wytwarzanie szczepionek. "Jeśli nie teraz, to kiedy?"- zapytał.

Pomysł tymczasowego zrzeczenia się praw własności intelektualnej do narzędzi walki z COVID-19 pojawi się ponownie w przyszłym tygodniu na spotkaniu państw członkowskich Światowej Organizacji Handlu (WTO). W przeszłości napotykał sprzeciw ze strony bogatych krajów z dużym przemysłem farmaceutycznym.

Nowa dyrektor generalna WTO Ngozi Okonjo-Iweala z Nigerii -jej kadencja rozpoczyna się 1-do marca br.- powiedziała, że dla niej głównym priorytetem będzie, by organizacja zrobiła wszystko dla powstrzymania pandemii COVID-19, określiła przy tym dysproporcje w odsetkach szczepionek między bogatymi i biednymi jako "nie do przyjęcia".

Organ WTO, liczący 164 członków, zwykle podejmuje decyzję w drodze konsensusu, może być jednak tak, że członkowie zgodzą się na głosowanie większościowe w tej sprawie.