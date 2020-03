Szef WHO wzywa wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w czwartek w Genewie wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem. Kryzys wywołany Covid-19 został w środę oficjalnie nazwany przez WHO pandemią.

"Opisanie tego jako pandemii nie oznacza, że kraje powinny się poddać. Pomysł, że kraje powinny przejść od powstrzymywania do łagodzenia (pandemii - PAP), jest błędny i niebezpieczny" - powiedział Tedros na spotkaniu z dyplomatami.

Dodał, że utrzymując strategię powstrzymywania Covid-19, wszystkie kraje muszą "zachować równowagę między ochroną zdrowia, unikaniem zakłóceń w życiu społecznym i gospodarczym oraz poszanowaniem praw człowieka".

WHO ogłosiła w środę pandemię nowego koronawirusa. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań (rządów poszczególnych krajów - PAP). Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że Covid-19 można scharakteryzować jako pandemię" - poinformował Tedros na konferencji prasowej.

Dodał, że WHO długo i intensywnie zastanawiała się nad nazwaniem kryzysu "pandemią", który to termin oznacza, że nowy wirus powoduje przedłużające się epidemie w wielu regionach świata.