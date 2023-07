Szef władz obwodu lwowskiego: Polska liderem w inicjatywach na rzecz powojennej odbudowy kraju; zapraszamy inwestorów

Polska kolejny raz pokazuje swą przywódczą rolę nie tylko we wsparciu dla Ukrainy na forach międzynarodowych, ale i w dziele odbudowy powojennej. Zapraszamy polskich inwestorów – powiedział PAP szef Lwowskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Maksym Kozycki.

"Dla mnie najważniejsze jest przywództwo. Polska po raz kolejny pokazuje, że jest liderem nie tylko na międzynarodowych forach wsparcia Ukrainy, ale również w odbudowie naszego kraju" - powiedział.

Kozycki uczestniczył w seminarium we Lwowie na temat współpracy polsko-ukraińskiej przy odbudowie ze zniszczeń wojennych. Stronę polską reprezentowała wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

"Dla Ukrainy życiowo ważnym problemem jest utrzymanie gospodarki państwa. I to, co proponuje polski rząd, wraz z ubezpieczeniem eksportowym oraz funduszem dla firm, które gotowe są do wejścia na rynek ukraiński, jest dla nas bardzo ważne" - podkreślił szef lwowskiej administracji.

Wyjaśnił, że dziś na Ukrainie dominuje inwestor wewnętrzny, którego działania ograniczone są warunkami wojennymi i wynikającymi z nich wysokimi cenami materiałów.

"Jeśli instrumenty zaproponowane przez polski rząd będą działały, pozwoli to ruszyć z miejsca gospodarkę i odbudować państwo. Firmy zagraniczne będą miały ułatwione wejście na Ukrainę i nie czekając na zakończenie wojny, już teraz będą mogły przystępować do odbudowy Ukrainy" - wskazał.

Kozycki ocenił, że w zakresie współpracy z Polską dobry przykład dają firmy drogowe z naszego kraju. "Dzięki polskiemu kredytowi mamy odnowione dziesiątki kilometrów dróg w strefie przygranicznej. Jest to świetny przykład. Mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany, a sieć dróg od Krakowa do Lwowa, trasa Lublin-Hrebenne-Rawa Ruska-Lwów to projekty, które pozwolą na przyłączenie Ukrainę do Europy. I to nie deklaracjami, a działaniami" - powiedział.

Ukraina liczy także na projekty związane z budownictwem oraz przystosowywaniem ukraińskich kolei do standardów europejskich. "Wśród dużych projektów są wąskie tory albo tory standardu europejskiego, które pozwolą na połączenie sieci kolejowych dwóch państw i połączenie Ukrainy z systemem europejskim. To poprawi logistykę i wymianę handlową" - wymienił.

"Ukraina nie tylko czeka na inwestorów. Ukraina zaprasza. Nie czekajcie na zakończenie wojny" - zaapelował Kozycki w rozmowie z PAP we Lwowie.

Ze Lwowa Jarosław Junko