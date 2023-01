Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: konflikt z Rosją zaczął się od aneksji Krymu w 2014 roku i na Krymie się zakończy

Konflikt z Rosją zaczął się od aneksji Krymu w 2014 roku, a gdy Krym powróci do Ukrainy wojna się zakończy - uważa szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow, który przed rosyjską inwazją 24 lutego 2022 roku i oblężeniem Kijowa, jako jeden z niewielu przedstawicieli ukraińskich władz przewidział nadchodzące zdarzenia.

Według wtorkowej publikacji "Washington Post" kilka godzin przed rozpoczęciem inwazji 24 lutego Budanow był przekonany, że wojska rosyjskie zaatakują Kijów. Zgodnie ze śledztwem dziennikarskim "Wall Street Journal", szef HUR uzyskał tę informację od Denysa Kiriejewa, zabitego po wybuchu wojny przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy jako osoba podejrzana o zdradę, a później pochowanego jako bohater.

W ukraińskich kręgach politycznych Budanow jest uważany za jedną z osób, obok przedstawicieli amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu, która trafnie odebrała sygnały idące z Rosji na kilka miesięcy przed planowaną inwazją - pisze "Washington Post". Jego ostrzeżenia były jednak w dużej mierze ignorowane, a większość ukraińskiego rządu i wojskowych oczekiwała, że Rosja dokona ataku jedynie na wschodnią część kraju i nie przeprowadzi pełnoskalowej operacji.

Szef HUR przewiduje w wywiadzie dla "Washington Post", że w bieżącym roku Rosja skupi swoje działania wojenne na pogłębianiu okupacji w obwodzie donieckim i ługańskim i będzie dążyła do przejęcia kolejnych terytoriów na wschodzie Ukrainy. Zdaniem Budanowa, ofensywa rosyjskich wojsk z północy z terytorium Białorusi jest mało prawdopodobna i Moskwa, grożąc w ten sposób, próbuje jedynie odwrócić uwagę Kijowa. Stwierdził także, że "musimy zrobić wszystko, aby Krym wrócił do domu do lata" 2023 roku.

Zapytany, czy sądzi, że dotarcie ukraińskich wojsk na Krym mogłoby skłonić Władimira Putina do użycia broni jądrowej, Budanow odpowiedział: "Nie będzie tak. A Krym do nas powróci. Powiem więcej, to wszystko zaczęło się na Krymie w 2014 roku i tam się zakończy".

"To taktyka zastraszania. Rosja jest krajem, po którym można wiele się spodziewać, ale nie bezwarunkowej głupoty. Przepraszam, ale to się nie stanie. Przeprowadzenie ataku nuklearnego spowodowałoby nie tylko przegraną Rosji, ale też upadek Rosji. I oni dobrze o tym wiedzą" - dodał szef HUR.

Awans Budanowa na jednego z najmłodszych generałów w historii Ukrainy nastąpił po tym jak w sierpniu 2016 roku na Krymie został zlikwidowany agent rosyjskich służb FSB, rzekomo przez ukraińskich sabotażystów. Uważano, że Budanow był jednym z zaangażowanych w zamach ukraińskich specjalsów. Później Budanow został odznaczony przez władze Ukrainy orderem za udział w nieujawnionych operacjach. W 2020 roku, mając zaledwie 34 lata, został mianowany szefem HUR.

"A potem zaczęły się zamachy na moje życie" - powiedział Budanow. Wedle źródła "Washington Post", było ich co najmniej 10 i szef HUR pozostaje celem Kremla. Moskwa uznała również Budanowa i innych agentów ukraińskiego wywiadu wojskowego za sprawców eksplozji na Moście Krymskim z października 2022 r. Ukraińskie władze, w tym Budanow, nigdy nie przyznały się do tego ataku.

Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony powiedział jednak, że dwa ataki przy użyciu dronów na rosyjskie lotnisko wojskowe Engels, leżące niemal 600 km od granicy z Ukrainą, pokazały, że "mamy zdolności do dotarcia o wiele kilometrów dalej niż (Rosjanie) by oczekiwali". Operacje na obcym terytorium podlegałyby teoretycznie pod nadzór Budanowa. W rozmowie z "Washington Post" nie potwierdził on, jakoby jego siły specjalne były odpowiedzialne za ataki, takie jak te na bazę Engels, ale powiedział, że należy spodziewać się podobnych. Zasugerował też, że Ukraina posiada agentów pracujących wewnątrz Rosji.

"To roztrzaskało ich (Rosjan) iluzję bezpieczeństwa. Są ludzie, którzy podkładają ładunki wybuchowe. Są drony. Dopóki integralność terytorialna Ukrainy nie zostanie przywrócona, wewnątrz Rosji będą problemy" - skomentował Budanow. Ostrzegł również, że Kreml powinien obawiać się kolaborantów. "W rzeczywistości istnieją ludzie, z którymi bardzo łatwo jest współpracować na tym terytorium, ludzie, którzy rozumieją, że Rosja powinna być inna. I my wspieramy takich ludzi" - powiedział szef HUR.

"Co będzie dalej? Zwycięstwo Ukrainy. Nie powiem nic nowego" - podsumował generał Budanow.