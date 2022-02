Szefowa brytyjskiego MSZ: problem nie zniknie, gdy nawet Rosja wycofa wojska znad granic Ukrainy

Nawet jeśli Rosja wycofa swoje wojska znad granic Ukrainy, problem nie zostanie całkiem rozwiązany - powiedziała w czwartek w Kijowie brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Szefowa MSZ dodała, że obecna sytuacja na granicach Ukrainy jest testem dla państw zachodnich, które muszą jak najszybciej zapobiec rosyjskiej agresji.

Truss wskazała także, że jeśli Chiny chcą być postrzegane jako odpowiedzialny partner na arenie międzynarodowej, to powinny zrobić wszystko, by doprowadzić do deeskalacji w stosunkach rosyjsko-ukraińskich.