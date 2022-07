Szefowa brytyjskiej dyplomacji też ubiega się o zastąpienie Johnsona

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss ogłosiła w niedzielę wieczorem, że będzie się ubiegać o przywództwo w rządzącej Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji premiera kraju. Jest jedną z faworytek do zwycięstwa.

Truss powiedziała dziennikowi "The Daily Telegraph", na którego łamach ogłosiła start, że chce "walczyć w wyborach jako konserwatystka i rządzić jako konserwatystka" i w dniu objęcia urzędu zacznie od obniżenia podatków. Truss od kilku miesięcy wymieniana była jako potencjalna następczyni Borisa Johnsona i sondaże wskazują, że należy do najbardziej popularnych polityków Partii Konserwatywnej wśród jej wyborców.

Szefowa dyplomacji jest dziesiątą osobą, która zgłosiła się do wyborów. Niedługo po niej to samo zrobił jeden z nowo mianowanych parlamentarnych podsekretarzy stanu w MSZ Rehman Chishti, ale jego szanse na wygraną są bliskie zera. Wcześniej do wyścigu o zastąpienie Johnsona przystąpili: były minister finansów Rishi Sunak, jego następca Nadhim Zahawi, obecny minister transportu Grant Shapps, były minister zdrowia, a wcześniej m.in. finansów Sajid Javid, szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin Tom Tugendhat, szef komisji zdrowia, a wcześniej m.in. minister zdrowia i spraw zagranicznych Jeremy Hunt, wiceminister handlu międzynarodowego Penny Mordaunt, prokurator generalna Anglii i Walii Suella Braverman i była wiceminister ds. wyrównywania szans Kemi Badenoch. Nie zdecydował się na to natomiast minister obrony Ben Wallace, któremu dawano największe szanse na wygraną.

Wybory nowego lidera Partii Konserwatywnej konieczne są w związku z zapowiedzianą w czwartek przez Johnsona rezygnacją z tego stanowiska oraz z urzędu premiera, choć będzie on pełnił obowiązki do czasu wyłonienia następcy. Jako że Partia Konserwatywna ma większość w Izbie Gmin, nowy lider automatycznie obejmie też urząd premiera. W poniedziałek władze partii mają ogłosić harmonogram przeprowadzenia wyborów.