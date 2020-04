Szefowa ECDC: prawo ogranicza działania UE w sprawie pandemii

Przepisy prawne ograniczają działania Unii Europejskiej w związku z pandemią koronawirusa. Kluczowymi podmiotami w walce z Covid-19 pozostają kraje członkowskie Wspólnoty – uważa przewodnicząca Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon.

W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais" szefowa ECDC podkreśliła, że aktualne przepisy unijne, w tym przede wszystkim Traktat Lizboński, upoważniają Brukselę jedynie do wspierania państw UE w polityce dotyczącej zdrowia publicznego.

"UE nie ma mandatu, by oddziaływać na poszczególnych członków (w zakresie polityki zdrowotnej - PAP). To należy do kompetencji każdego z państw" - powiedziała Ammon, wskazując, że wraz z pandemią w wielu krajach Unii "zrozumiano, iż konieczna jest w tej dziedzinie większa koordynacja".

Przewodnicząca ECDC, instytucji UE odpowiedzialnej za powiadamianie o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, oceniła, że w przyszłości należałoby m.in. ujednolicić metody liczenia ofiar śmiertelnych pandemii.

Ammon zwróciła uwagę, że historia rozprzestrzeniania się choroby w Europie dowodzi, iż już w styczniu, kiedy tylko władze Chin otoczyły kordonem sanitarnym miasto Wuhan, należało zastosować surowe restrykcje w przemieszczaniu się osób. "Wówczas mieliśmy u nas zaledwie 20 przypadków zakażenia" - dodała.

W ocenie szefowej ECDC kluczowym okresem rozprzestrzenia się pandemii w Europie był ostatni tydzień lutego, kiedy z powodu "ferii zimowych i karnawałowych" nasiliły się przypadki zachorowań na Covid-19 w państwach UE.

Ammon przewiduje, że proces powracania do stanu sprzed pandemii będzie w Europie bardzo powolny; uważa też, że w celu uniknięcia ponownej fali masowych zakażeń koronawirusem konieczne będzie znoszenie restrykcji etapami.

"Jeśli po rezygnacji z jednego z obostrzeń liczba zakażeń nie wzrośnie, to po czterech tygodniach będzie można usunąć kolejne restrykcje" - uważa szefowa ECDC.