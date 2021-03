Szefowa KE: mam zaufanie do szczepionki firmy AstraZeneca

Mam zaufanie do szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca - oświadczyła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

"Ufam AstraZenece. Ufam tym szczepionkom. Jutro Europejska Agencja Leków (EMA) wyda oświadczenie w tej sprawie. Jestem przekonana, że to oświadczenie wyjaśni całą sytuację" - powiedziała von der Leyen, odpowiadając na pytanie, czy Unia Europejska nie próbuje odwrócić uwagi od powolnego tempa szczepień na terytorium Wspólnoty, doszukując się braków w szczepionce brytyjsko-szwedzkiego koncernu.

Odnosząc się do zarzutu o powolne tempo szczepień szefowa KE przypomniała, że do tej pory do krajów członkowskich trafiło 70 mln dawek szczepionek, a do końca miesiąca będzie to ponad 100 mln dawek.

"Nabiera to tempa w porównaniu z początkiem. Początki były trudne" - przyznała von der Leyen.