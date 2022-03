Szefowa KE: nasza współpraca z USA w dziedzinie sankcji przeciw Rosji jest wyjątkowa

Współpraca między UE i USA w dziedzinie sankcji przeciwko Rosji jest wyjątkowa - powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wspólnego wystąpienia dla mediów z prezydentem USA Joe Bidenem w Brukseli.

"Pańska obecność w Brukseli w tym tygodniu na szczycie NATO, szczycie G7 i Radzie Europejskiej wysyła silny sygnał do świata: partnerstwo transatlantyckie jest silniejsze, bardziej ukierunkowane i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. Jesteśmy zdeterminowani, by stawić czoło brutalnej wojnie Rosji. Ta wojna będzie strategiczną porażką Putina" - powiedziała von der Leyen, zwracając się do Bidena.

"Nasza współpraca w czterech kolejnych falach sankcji wobec Rosji była wyjątkowa. (...) Pozbawiają one Putina środków do prowadzenia wojny. Nasza (wspólna) praca nad sankcjami pokazuje również, że kiedy działamy razem, jesteśmy silniejsi i możemy coś zmienić. Wciąż wzmacniamy naszą współpracę w wielu strategicznych obszarach" - dodała.