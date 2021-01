Szefowa KE ogłasza inaugurację Nowego Europejskiego Bauhausu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w poniedziałek inaugurację Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) - serii projektów artystyczno-technologicznych, które mają być elementem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

"W Nowym Europejskim Bauhausie chodzi o to, jak chcemy żyć po pandemii. Szanując planetę i chroniąc nasze środowisko. W nadchodzących miesiącach chcemy wspólnie zastanowić się, na czym powinien skupić się NEB. Podyskutujmy, jak pomóc różnym pokoleniom żyć lepiej razem. Jak zachęcać do używania organicznych materiałów budowlanych. Jak zaprząc wzornictwo do służby rozwiązaniom klimatycznym. (...) Jak kultura może się przyczynić do rozwiązania kryzysu klimatycznego" - zaapelowała von der Leyen w nagranym oświadczeniu, które zostało opublikowane w poniedziałek.

"Jesienią zaprosimy do składania wniosków na finansowanie pięciu różnych projektów w różnych krajach UE" - dodała.

Oryginalny Bauhaus, to uczelnia artystyczno-wzornicza, która została założona przez Waltera Gropiusa w 1919 roku w Weimarze. Terminem tym określa się również powstały na niej kierunek architektoniczny.

Uzasadniając konieczność nowej inicjatywy, która będzie łączyć projekty z dziedziny technologii, nauki, sztuki i kultury przewodnicząca KE w październiku 2020 roku przekonywała, że budynki i infrastruktura odpowiadają za co najmniej 40 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych.

"Nowoczesne konstrukcje są w dużej mierze oparte na cemencie i stali, do których produkcji zużywa się ogromną ilość energii, a nawet bezpośrednio uwalniają CO2 w wyniku reakcji chemicznych" - napisała w felietonie opublikowanym na stronie internetowej KE.

Zgodnie z pomysłem von der Leyen NEB ma być elementem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. "Nowy Europejski Bauhaus będzie siłą napędową do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób. Będzie to ruch (...) mający na celu przybliżenie ludziom Europejskiego Zielonego Ładu i uczynienie recyklingu, odnawialnych źródeł energii i różnorodności biologicznej czymś naturalnymi" - tłumaczyła szefowa KE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz