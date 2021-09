Szefowa KE: prawa człowieka nie są na sprzedaż

Prawa człowieka nie są na sprzedaż - powiedziała w środę w europarlamencie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE. Odniosła się w ten sposób do występującego w niektórych regionach świata zjawiska pracy przymusowej.

"Światowy handel jest dobry i niezbędny. Nie może to się jednak odbywać kosztem ludzi: ich godności i wolności. Dziś około 25 mln osób na całym świecie jest zmuszanych do pracy. Nie możemy zgodzić się na to, że ci ludzie wykonują produkty, które są później udostępniane w sklepach w Europie. Są to ludzie skazani na pracę przymusową. (...) Prawa człowieka nie są na sprzedaż" - zadeklarowała von der Leyen.