Szefowa KE sugeruje rozwiązanie dla Polski i Węgier ws. praworządności

Państwa, które mają wątpliwości ws. mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - powiedziała w środę w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rozwiązanie to miałoby otworzyć drogę do przyjęcia wieloletniego budżetu.

"Unia czeka na zielone światło w sprawie kolejnych ram finansowych i funduszu odbudowy Next Generation EU" - podkreśliła von der Leyen. Jak zaznaczyła, szefowie państw i rządów 27 państw członkowskich w lipcu wypracowali kompromis w sprawie tego pakietu, który uwzględnia najważniejsze elementy, w tym mechanizm warunkowości.

"Dla tych, którzy mimo to mają wątpliwości, jest jasna droga - może to przesłać do Trybunału Sprawiedliwości. To jest miejsce, w którym normalnie dochodzi do wyjaśnienia kwestii prawnych" - zaznaczyła von der Leyen.