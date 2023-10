Szefowa KE: uderzenie na szpital w Strefie Gazy przerażające; nie ma usprawiedliwienia dla ataku na obiekt pełen cywilów

Uderzenie na szpital Al Ahli w palestyńskiej Strefie Gazy jest przerażające i niepokojące; nie ma usprawiedliwienia dla ataku na obiekt pełen cywilów - oświadczyła w środę podczas debaty w europarlamencie w Strasburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Terror Hamasu wciągnął Izrael i Palestynę w nową spiralę przemocy. Wczoraj wieczorem nowa, bezsensowna tragedia zszokowała nas wszystkich. Szpital w Gazie, zapewniający schronienie setkom rannych, zamienił się w piekło. Sceny ze szpitala Al Ahli są przerażające i niepokojące. Nie ma usprawiedliwienia dla uderzenia na szpital pełen cywilów. Należy ustalić wszystkie fakty i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. W tej tragicznej godzinie wszyscy musimy podwoić wysiłki, aby chronić ludność cywilną przed wściekłością tej wojny" - powiedziała przewodnicząca KE.

Von der Leyen złożyła też kondolencje rodzinom ofiar ataków terrorystycznych w Brukseli i Arras. "Niestety, widzimy, że terror ponownie powraca. To także terror sprowadza nas tutaj do tej debaty. Ohydne ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. To, co widzieliśmy w kibucu Kfar Aza, to czyste zło. (...) Terroryści Hamasu zamordowali ponad 1400 mężczyzn, kobiet, dzieci, niemowląt. Z jednego powodu: dlatego, że byli Żydami lub po prostu mieszkali w państwie Izrael. Z wyraźnym celem wykorzenienia życia żydowskiego" - dodała.

Szefowa KE podkreśliła, że Izrael ma prawo do obrony, zgodnie z prawem międzynarodowym. "Hamas to terroryści. Naród palestyński również cierpi z powodu tego terroru i musimy ich wspierać. I nie ma sprzeczności w okazywaniu solidarności z Izraelem i działaniu na rzecz humanitarnych potrzeb Palestyńczyków. Odwiedziłam Izrael wiele razy w swoim życiu. Ale tym razem widziałam naród, który jest zszokowany do głębi" - powiedziała.

"Europa łączy się z Izraelem w tym mrocznym momencie. To jest zasadniczy punkt wyjścia. Uważam, że ważne było przekazanie tego przesłania solidarności osobiście, w Izraelu, zaledwie kilka dni po ataku Hamasu" - wskazała von der Leyen.

Przekazała, że pomoc humanitarna musi pilnie dotrzeć do Palestyńczyków. "Dlatego właśnie postanowiliśmy natychmiast potroić naszą pomoc humanitarną dla ludności cywilnej w Gazie. Uruchomiliśmy także humanitarny most powietrzny z UE do Egiptu, aby dostarczać organizacjom humanitarnym środki ratujące życie na miejscu w Gazie. Pierwsze dwa loty odbywają się już w tym tygodniu i przewożą ładunki humanitarne od UNICEF. Wysłaliśmy nasz personel i współpracujemy z agencjami ONZ, aby zapewnić, że pomoc dotrze do osób potrzebujących" - poinformowała.

Szefowa KE podkreśliła, że Unia Europejska zawsze była największym międzynarodowym darczyńcą dla Palestyny. "I to się nie zmieni. Jednak w miarę rozwoju sytuacji na miejscu, istotne jest również, abyśmy pilnie i uważnie dokonali przeglądu naszej pomocy finansowej dla Palestyny. Finansowanie UE nigdy nie trafiło do Hamasu ani żadnego podmiotu terrorystycznego. I nigdy tak nie będzie. To, co zrobił Hamas, nie ma nic wspólnego z uzasadnionymi aspiracjami narodu palestyńskiego" - wskazała.

Von der Leyen przyznała, że obserwowany jest wzrost liczby incydentów antysemickich w Europie. "Mowa nienawiści i fałszywe wiadomości rozprzestrzeniają się w zastraszającym tempie. I jest to coś, czego po prostu nie możemy zaakceptować. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nasza mroczna przeszłość nie wróciła. Musimy chronić życie Żydów w Europie. W tych latach w centrum naszych działań postawiliśmy walkę z antysemityzmem i wszelkimi przestępstwami z nienawiści" - powiedziała.

Poinformowała, że UE zintensyfikowała prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego społecznościom żydowskim. "Zwiększyliśmy już fundusze UE na ochronę miejsc kultu, takich jak synagogi. Na początku mandatu zaproponowaliśmy dodanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści do listy przestępstw UE, które muszą być karane w całej Unii. Nasz wniosek jest nadal blokowany przez niektóre państwa członkowskie. Ale to nie może dłużej czekać. Nadszedł czas, aby państwa członkowskie podjęły działania" - podkreśliła szefowa KE.

Ze Strasburga Łukasz Osiński