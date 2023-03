Szefowa KE von der Leyen: jesteśmy zjednoczeni w walce o sprawiedliwość dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która w piątek we Lwowie wzięła udział w konferencji prokuratorów generalnych państw partnerskich, oświadczyła tam, że sojusznicy Kijowa są "zjednoczeni w walce o sprawiedliwość dla Ukrainy".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Inwazja Rosji przyniosła Ukrainie niewysłowione cierpienia. Prawie rok temu świat zobaczył horror Buczy. Ja sama byłam tam i byłam świadkiem okrucieństw popełnionych prze siły rosyjskie. Jest coraz więcej dowodów na ataki przeciw cywilom i ataki na energetyczną i inną infrastrukturę, tortury, okrutne traktowanie, przestępstwa seksualne, doraźne egzekucje, o których wiadomo, że są popełniane przez siły rosyjskie. Nawet dzieci nie są oszczędzane" - oznajmiła von der Leyen podczas konferencji pod hasłem "Zjednoczeni na rzecz Sprawiedliwości".

"Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te straszliwe zbrodnie. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by postawić sprawców tych zbrodnie przed sądem" - podkreśliła.

"Wierzymy, że musi powstać specjalny trybunał, by osądzić zbrodnie rosyjskiej agresji (...). Ta konferencja we Lwowie jest pierwszym krokiem do podpisania porozumienia w sprawie powołania międzynarodowego centrum przy Trybunale w Hadze do sądzenia zbrodni związanych z (rosyjską) agresją" - dodała szefowa KE.

Zaznaczyła, że UE będzie nadal współpracować ze swymi partnerami na rzecz pomocy Ukrainie.

Z prokuratorami generalnymi państw-partnerów oraz prokuratorami organizacji międzynarodowych spotkał się w piątek we Lwowie prezydent Wołodymyr Zełenski, który podczas konferencji powiedział, że ich przyjazd na Ukrainę jest bardzo ważnym sygnałem dla ukraińskiego społeczeństwa, które pragnie sprawiedliwości.

W konferencji uczestniczyli prokurator generalny USA Merrick Garland, prezydent Łotwy Egils Levits, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders, minister sprawiedliwości i prokurator generalny RP Zbigniew Ziobro, politycy, dyplomaci oraz szefowie prokuratur niektórych państw europejskich.