Szefowa KE: w KPO Polski potrzebne zobowiązanie ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia sędziów

Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen pytana w Brukseli o Krajowy Plan Odbudowy Polski.

Choć konferencja szefowej KE dotyczyła szczytu G20 i konferencji klimatycznej w Glasgow, padło podczas niej także pytanie o polski Krajowy Plan Odbudowy.

Von der Leyen odpowiedziała, że w tej kwestii "zawsze wyrażała się jasno". "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - wskazała.

Dodała, że te kwestie są osadzone w orzeczeniach TSUE. "Myślę, że jest to wykonalne. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia (z Polską - PAP), ale reforma to condicio sine qua non" - powiedziała.