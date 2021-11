Szefowa KE: wiadomość o nowym wariancie koronawirusa bardzo niepokojąca

Wiadomość o nowym wariancie koronawirusa jest bardzo niepokojąca - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wydanym w piątek oświadczeniu. Jak dodała, rozmawiała z naukowcami i producentami szczepionek, którzy podzielają jej obawy.

"Trzeba zaszczepić się jak najszybciej, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło. I należy postępować zgodnie ze znanymi zasadami, aby się chronić" - dodała.

Umowy Unii Europejskiej z producentami mówią, że szczepionka musi być natychmiast dostosowywana do nowych wariantów, gdy tylko się pojawią - poinformowała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen.

Wskazała, że mutacje mogą prowadzić do pojawiania się bardziej zaraźliwych wariantów wirusa, zdolnych do szybkiego rozprzestrzenienia się po świecie.

Szefowa KE wezwała do zawieszenia połączeń lotniczych do miejsc, w których wykryto nowy wariant koronawirusa. "Wszystkie podróże lotnicze do tych krajów powinny zostać zawieszone, dopóki nie będziemy lepiej rozumieć niebezpieczeństwa stwarzanego przez ten nowy wariant" - powiedziała.

"Teraz ważne jest, abyśmy wszyscy w Europie działali bardzo szybko, zdecydowanie i zjednoczeni" - powiedziała.

Von der Leyen przemawiała po tym, jak Belgia potwierdziła pierwszy przypadek wariantu B.1.1.529 na swoim terytorium. Minister zdrowia tego kraju Frank Vandenbroucke mówił o pierwszym zakażeniu tym szczepem w Europie.