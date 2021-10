Szefowa KE: zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN i przywrócić do pracy zwolnionych sędziów (aktualizacja)

Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić - powiedziała we wtorek na zakończenie debaty w PE szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zwracając się do polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.

Wypowiedź na zakończenie debaty von der Leyen zaczęła od nawiązania do gazociągu Nord Stream 2. O tym projekcie wcześniej mówił szef polskiego rządu.

"Jeśli chodzi o Nord Stream 2, to pana argumenty się nie poprawiają. Jest to jedynie unikanie tej debaty. Członkostwo w UE musi iść w parze z przestrzeganiem wspólnych zasad oraz demokracji. Proszę nie przekierowywać dzisiejszej debaty o nadrzędności prawa europejskiego, proszę nie próbować przed nią uciekać. Podkopywanie któregokolwiek z tych filarów zagraża europejskiej demokracji. Nie możemy do tego dopuścić. Jest to coś, co dotyczy nas wszystkich jako instytucji europejskich i państw członkowskich" - powiedziała.

Dodała, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego "przykłada siekierę do korzeni jedności UE". "O to dzisiaj chodzi" - zaznaczyła przewodnicząca KE.

Odniosła się też do Funduszu Odbudowy. "Chodzi o możliwość prowadzenia inwestycji, a te reformy muszą spełniać zasady konkretnych zaleceń dla państw członkowskich. Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić" - powiedziała, zwracając się do polskiego premiera.

Jak dodała, KE będzie bronić praworządności i traktatów unijnych wszelkimi środkami. "Nigdy nie przegraliśmy procedury o naruszenie prawa unijnego i tak pozostanie. Chcemy tą kwestią zająć się dogłębnie i mamy nadzieję, że Parlament Europejski nas poprze. Demokracje i praworządność są oczywiście wolniejsze niż autokracje, bo autokracje działają szybciej, niż zapadają wyroki. Ale to nas właśnie różni od autokratów i dyktatorów na tym świecie. Nasze procedury są sprawiedliwe, uzasadnione i pełne wewnętrznej mocy" - powiedziała.

Ze Strasburga Łukasz Osiński