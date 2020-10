Szefowa MFW ostrzega państwa przed zbyt wczesnym wycofaniem pomocy dla gospodarek

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa ostrzegła we wtorek przed zbyt wczesnym wycofywaniem programów pomocowych dla gospodarek, wprowadzonych przez poszczególne państwa w reakcji na pandemię Covid-19. Według niej konsekwencją może być fala bankructw i bezrobocia.

"Bardzo jasno komunikujemy, by nie wycofywać pomocy zbyt wcześnie. Jeśli to zrobimy, ryzykujemy potężnymi bankructwami i bezrobociem" - powiedziała Georgiewa podczas wirtualnej konferencji zorganizowanej z okazji 125-lecia uczelni London School of Economics.

Szefowa MFW zapowiedziała też, że wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa będzie "długie i trudne", a powrót do poziomu sprzed pandemii nie nastąpi w przyszłym roku. Bułgarka dodała jednak, że światowa gospodarka jest obecnie w trochę lepszej sytuacji niż kilka miesięcy temu.

Georgiewa zapowiedziała jednocześnie, że konieczne jest przedłużenie zawieszenia spłacania długów zaciągniętych przez państwa rozwijające się. W poniedziałek MFW zdecydował o przedłużeniu ulgi w spłacaniu długu wobec Funduszu dla 28 państw do kwietnia przyszłego roku.