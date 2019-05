Szefowa MFW ostrzega przed zagrożeniem dla światowej gospodarki

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde ostrzegła, że napięcia handlowe między Chinami a USA oznaczają zagrożenie dla światowej gospodarki. Wyraziła też ubolewanie, że ostatnie "pogłoski i tweety" nie są zbyt korzystne dla umowy.

- Dzisiaj napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami stanowią zagrożenie dla światowej gospodarki - powiedziała dyrektor zarządzająca MFW dziennikarzom po swoim przemówieniu na Międzynarodowym Forum Finansowym w Paryżu poświęconym zadłużenia krajów rozwijających się.

- Wydawało się, że zagrożenie to znika, że stosunki się poprawiają i zmierzamy do porozumienia między Pekinem a Waszyngtonem - wskazała.- Mamy nadzieję, że tak będzie zawsze, ale dziś pogłoski, tweety i komentarze nie są zbyt korzystne - dodała Lagarde.Chiński resort nie ujawnił, na jakie konkretnie tematy Liu będzie rozmawiał z urzędnikami amerykańskimi. USA i Chiny starają się wypracować porozumienie, które zakończyłoby prowadzoną przez nie od 10 miesięcy wojnę handlową.Wątpliwości, czy kolejna runda rozmów dojdzie do skutku, pojawiły się w związku z nowymi groźbami sformułowanymi w niedzielę przez prezydenta Trumpa. Zapowiedział on na Twitterze, że w piątek podniesie karne cła na chiński eksport do USA wart 200 mld dolarów rocznie z 10 do 25 proc. i zagroził objęciem taryfami kolejnych chińskich towarów.