Szefowa MFW: państwa powinny wykorzystać walkę z pandemię do budowy zielonej gospodarki

Wychodząc z kryzysu, spowodowanego pandemią koronawirusa, państwa powinny zmierzać do położenia bardziej ekologicznych, niskoemisyjnych fundamentów nowej gospodarki - zaapelowała w środę szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa.

Występując online na konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) na temat kryzysu Covid-19, Georgiewa wyraziła zaniepokojenie perspektywą zaprzepaszczenia przez kryzys "ważnych postępów rozwojowych dokonanych w ostatnich latach", również w sferze ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Bułgarka wezwała państwa, by wykorzystały sytuację do ambitniejszej transformacji swoich gospodarek.

"Patrząc w przyszłość, państwa powinny przyjąć politykę, która położy fundamenty pod niskowęglowe, prężne wyjście z kryzysu; która wykreuje miliony miejsc pracy, jednocześnie pomagając mierzyć się z kryzysem klimatycznym" - oświadczyła.

Według prognoz MFW, na skutek pandemii światowa gospodarka skurczy się w tym roku o 4,9 proc. PKB, a do końca przyszłego roku straty spowodowane koronawirusem osiągną 12 bln dolarów.

Podczas konferencji ILO głos zabrali również m.in. prezydenci Korei Południowej i RPA oraz premier Pakistanu, opisując szkody spowodowane przez pandemię na rynku pracy. Koreański prezydent Mun Dze In porównał pandemię do trzęsienia ziemi, zaś skokowy wzrost bezrobocia do następującego po nim tsunami. Szef ILO Guy Ryder oznajmił natomiast, że "świat pracy pogrążył się w bezprecedensowym kryzysie", przez który zatrudnienie straciły dziesiątki milionów ludzi na świecie.