Szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz rozpocznie trzydniową wizytę w USA

We wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz rozpoczyna trzydniową wizytę w USA. W jej trakcie spotka się m.in. z amerykańskim sekretarzem handlu Wilburem Rossem, z którym ma rozmawiać m.in. o rozwijaniu współpracy gospodarczej między oboma krajami i amerykańskich cłach.

MPiT zwraca uwagę na to, że to już kolejna wizyta minister Emilewicz w USA w ostatnim czasie; poprzednia miała miejsce niespełna trzy miesiące temu. Szefowa resortu ma kontynuować rozmowy o współpracy gospodarczej - m.in. rozwijaniu relacji handlowych i poszukiwaniu nowych kierunków współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.Spotkanie z sekretarzem Rossem ma być okazją do rozmów o amerykańskich cłach. Od 1 czerwca obowiązują amerykańskie cła na stal i aluminium. A od 22 czerwca w Unii Europejskiej - unijne cła odwetowe wobec USA, które obejmują towary o wartości 2,8 mld euro. Tego dnia prezydent Trump napisał na Twitterze, że jeśli taryfy celne nie zostaną szybko usunięte, to nałoży 20-procentowe cło na wszystkie samochody montowane w Unii.Czytaj także: Krzysztof Mikuła, Węglokoks: uwaga na stal, która nie sprzeda się w USA Z Wilburem Rossem Emilewicz ma też rozmawiać o aspekcie gospodarczym Inicjatywy Trójmorza, czyli wspólnej idei prezydentów Polski i Chorwacji przedstawionej we wrześniu 2015 r. w Nowym Jorku podczas spotkania grupy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne.Podczas sesji otwierającej Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku przewidziano prezentację minister Emilewicz dot. raportu nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), przyjęte przez ONZ w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Celom tym powinny być podporządkowane najważniejsze działania i projekty strategiczne poszczególnych krajów.To m.in. wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, zmniejszenie nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Polska podpisała agendę wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację.Podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 w czerwcu br. minister Emilewicz zapowiedziała, że na forum ONZ przedstawi kilka pomysłów, które "mogą być atrakcyjną propozycją dla innych" krajów. Chodzi m.in. o Konstytucję Biznesu, która, jak przekonywała, wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej."Będę też chciała pokazać (...) przemodelowanie prawa zamówień publicznych, które pozwoli w inkluzywnym stopniu uczestniczyć w rozwoju PKB wszystkim podmiotom aktywnym gospodarczo na naszym rynku. Nie tylko tym dużym, ale także tym małym" - zapowiadała. Jak mówiła, zamówienia publiczne to "dzisiaj największy zasób kapitału, jaki może być do dyspozycji sektora prywatnego".Szefowa MPiT ma też odnieść się do kwestii dbałości o jakość środowiska. "W tym obszarze z całą pewnością będę chciała pokazać to, jak Polska stara się walczyć o czyste powietrze. Jest to problem globalny, który w Agendzie może zwrócić szczególną uwagę" - zaznaczyła.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (+22 proc. w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów). Wartość eksportu z Polski do USA w 2017 r. wyniosła 6,1 mld dolarów; zwiększył się on o 27,9 proc. Natomiast wartość importu z USA do Polski wyniosła w 2017 r. 6,6 mld dolarów; wzrósł o 16,4 proc.Według MPiT USA były w 2017 r. 10. partnerem w polskim eksporcie, z udziałem na poziomie 2,7 proc. oraz 8. w imporcie (2,9 proc.). Biorąc pod uwagę wyłącznie kraje pozaunijne, w 2017 r. USA były na 2. miejscu wśród naszych głównych rynków eksportowych (za Rosją) oraz na 3. wśród importowych (za Chinami i Rosją).W handlu Polski z USA w 2017 r. dominowały wyroby przemysłu elektromaszynowego.Ponadto w Stanach działa ok. 60 polskich firm, np.: Com.40 (produkcja materaców dla IKEA w USA) czy Korona Candles Inc. (produkcja świec ozdobnych). Zaś wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 42 mld dolarów, co przekłada się na ponad 220 tys. miejsc pracy.Czytaj także: Emilewicz: ogromne zainteresowanie inwestowaniem w Polsce