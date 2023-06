Szefowa MSZ Niemiec: musimy ściślej związać odbudowę Ukrainy z jej wstąpieniem do UE

Musimy ściślej powiązać powojenną odbudowę Ukrainy z jej procesem akcesyjnym do Unii Europejskiej - stwierdziła w środę minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zniszczonej w wyniku inwazji Rosji.

"Jestem przekonana, że musimy mocniej związać odbudowę Ukrainy z procesem akcesyjnym do UE. Naszym celem jest pomóc w odbudowie Ukrainy, która będzie pasować do UE" - zapowiedziała Baerbock.

W środę w Londynie rozpoczęła się dwudniowa Ukraine Recovery Conference. Sojusznicy Ukrainy zobowiązali się do przekazania kilku miliardów dolarów pomocy na odbudowę zniszczonej wojną infrastruktury, walkę z korupcją na Ukrainie i utorowanie jej drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Podkreślając ogrom zadania, dyplomaci i przywódcy polityczni z ponad 60 krajów wezwali firmy z sektora prywatnego do inwestowania na Ukrainie w celu ożywienia zniszczonej przez prawie półtora roku wojny gospodarki kraju.

Bank Światowy oszacował, że koszt odbudowy Ukrainy wynosi ponad 400 miliardów dolarów, a kwota ta rośnie z każdym dniem.