Szefowa MSZ Niemiec: Wykorzystamy przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wejście Finlandii i Szwecji do NATO

Drzwi do NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji; jeśli zdecydują się przez nie przejść, będziemy czekać z otwartymi ramionami - zapewniła w niedzielę w Berlinie minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock po spotkaniu szefów MSZ państw Sojuszu. Niemcy wykorzystają przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wejście tych dwóch krajów do NATO - dodała.

"Szwecja i Finlandia są nie tylko naszymi partnerami, nie tylko naszymi przyjaciółmi, od dawna są członkami naszej europejskiej rodziny. Dlatego też mają nasze pełne poparcie we wszystkich decyzjach, które teraz podejmują, mając na względzie własne bezpieczeństwo" - powiedziała Baerbock dziennikarzom, cytowana przez agencję Reutera.