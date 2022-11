Szefowa MSZ Słowenii dla PAP: jesteśmy świadomi szczególnego położenia Polski w obliczu wojny na Ukrainie

"Słowenia jest świadoma wrażliwości Polski oraz jej szczególnego położenia w obecnej sytuacji. Z uznaniem przyjmujemy wyjątkową solidarność Warszawy z Kijowem" – mówi PAP minister spraw zagranicznych Słowenii Tanja Fajon.

PAP: Pani minister, czy według pani Unia Europejska zdała egzamin solidarności z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji? Jak ocenia pani rolę Polski w pomocy Ukrainie?

T.F.: Unia Europejska okazuje pełną solidarność z Ukrainą i będzie to czynić nadal. Wysyłała różne formy pomocy na Ukrainę i pomagała Ukraińcom, którzy uciekli z kraju. Okazaliśmy silne wsparcie polityczne dla ich walki z agresją, wspieraliśmy Kijów na forach międzynarodowych, w tym poprzez ofertę jasnej europejskiej perspektywy. Tak się robi, gdy przyjaciele są w niebezpieczeństwie i gdy potrzebują pomocy. Unia wykazała się odpowiedzialnością, odwagą i wizją geopolityczną. Determinacja i odwaga narodu ukraińskiego nie ma sobie równych. Słowenia jest świadoma wrażliwości Polski oraz jej szczególnej położenia w obecnej sytuacji i z uznaniem przyjmujemy wyjątkową solidarność Warszawy z Kijowem.

PAP: Czy uważa pani, że UE powinna nałożyć na Rosję bardziej dotkliwe sankcje?

T.F.: Unia stale przyjmuje sankcje przeciwko Rosji. Pamiętajmy, że nałożono również sankcje na Białoruś i Iran. Na ostatnim posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w Brukseli dało się odczuć gotowość do dalszego zaostrzania środków wobec Rosji, a także państw trzecich zaangażowanych w konflikt. Ważne jest również zapewnienie pełnego wdrożenia już obowiązujących sankcji oraz zamknięcie w nich wszelkich luk, które mogliśmy początkowo przeoczyć.

PAP: Pokojowe rozwiązanie sytuacji jest według pani obecnie możliwe?

T.F.: Musimy dążyć do możliwości potencjalnego pokojowego rozwiązania, kontynuując nasze wszechstronne wsparcie dla Ukrainy. Słowenia aktywnie wspiera wszystkie wysiłki pokojowe. Będzie nadal dążyć do zawieszenia broni i zakończenia wojny, ale na warunkach, które są do przyjęcia dla Ukrainy.

PAP: Porozmawiajmy o stosunkach dwustronnych. Jaką rolę pełni Polska w polityce słoweńskiego rządu?

T.F.: Słowenia postrzega Polskę jako ważnego partnera, nasze kraje łączą bliskie i przyjazne relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Prowadzimy udaną współpracę w dziedzinie politycznej, gospodarczej, kulturalnej i wielu innych, jesteśmy dobrymi partnerami na forach regionalnych, europejskich i innych forach międzynarodowych. Przypomnę, że Polska jest w pierwszej dziesiątce najważniejszych partnerów gospodarczych Słowenii, zajmując siódme miejsce w eksporcie i ósme w imporcie. W 2021 roku wymiana towarowa osiągnęła poziom 2,44 mld euro. Wysoko oceniamy również pomoc Polski w przeszłości przy różnych okazjach, ostatnio podczas pandemii koronawirusa i repatriacji obywateli.

PAP: Czy na poziomie unijnym widzi pani wspólne płaszczyzny działania dwóch państw?

T.F.: Słowenia i Polska mają podobne poglądy na ważne tematy. Oba kraje zdecydowanie popierają rozszerzenie na Bałkany Zachodnie, należymy do nieformalnej grupy przyjaciół rozszerzenia (tzw. grupa tallińska - PAP). Ponadto zdecydowanie potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę.

PAP: W jakich jeszcze dziedzinach widzi pani pole dla rozwoju polsko-słoweńskiej współpracy?

T.F.: Istnieje wzajemne zainteresowanie wzmocnieniem współpracy dwustronnej między Słowenią a Polską w różnych dziedzinach, takich jak transport, logistyka, energia, kultura, nauka, współpraca między miastami itp. Nasze kraje doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa i stabilności zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Dlatego wierzę, że będziemy nadal zajmować się tymi ważnymi kwestiami na płaszczyźnie bilateralnej, ale także na szczeblu wielostronnym. Zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, wyzwania związane z żywnością i energią - wszystkie te kwestie można z powodzeniem rozwiązać tylko dzięki wspólnym wysiłkom i wspólnej pracy.

PAP: Czy Inicjatywa Trójmorza odgrywa ważną rolę dla Słowenii?

T.F.: Jesteśmy częścią Inicjatywy Trójmorza (3SI) od samego początku jej istnienia w 2015 roku. Trzeci szczyt Trójmorza miał miejsce w 2019 roku w stolicy Słowenii - Lublanie. Przyniósł on ważną konsolidację inicjatywy, a także ściślejszą współpracę w dziedzinie innowacji i digitalizacji. Obecnie analizujemy projekty, które wydają się najbardziej odpowiednie do sfinansowania przez Fundusz Inwestycyjny Trójmorza. Biorąc pod uwagę spory wkład Słowenii do Funduszu, mamy uzasadnione oczekiwania, że niektóre z zatwierdzonych projektów uwzględnią również nasze interesy, co byłoby korzystne dla wszystkich. Postrzegamy Trójmorze jako ważne ramy współpracy, ponieważ mają one konkretne cele, silną nutę gospodarczą i finansową, a także wzmacniają współpracę transatlantycką. Oczywiście będziemy nadal oceniać inicjatywę pod kątem słoweńskich i regionalnych interesów.

Rozmawiał Marcin Furdyna